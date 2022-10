Vladimir Putin considerou que a explosão na ponte da Crimeia foi um ataque terrorista levado a cabo pelos serviços especiais ucranianos. É a RIA Novosti, agência de informação estatal, que avança a notícia. A fonte é o presidente do Comité de Investigação do acidente Alexander Bastrykin que esteve reunido com o Presidente russo. “Não há dúvida. Este é um ataque terrorista destinado a destruir uma infraestrutura civil crítica e importante da Rússia”, enfatizou Bastrykin, citado pela agência.

Bastrykin explicou ainda que a identidade dos suspeitos já foi revelada a Putin, da mesma forma que já se conhece a rota que o camião fez e que, segundo a Rússia, esteve na origem da explosão na ponte de Kerch. “Bulgária, Geórgia, Arménia, Ossétia do Norte, Krasnodar… As pessoas envolvidas já foram identificadas.”

Ainda segundo a mesma fonte, entre os suspeitos estão membros dos serviços especiais ucranianos, cidadãos russos e estrangeiros. Qual o motivo do ataque? Esse ainda está sob investigação, esclareceu. Todas as provas, garantiu Bastrykin, apontam para um ataque terrorista que tinha como objetivo destruir uma grande infraestrutura civil.