Um homem e uma mulher invadiram o National Gallery of Victoria, em Melbourne, na Austrália, para tocarem num quadro de Pablo Picasso em protesto contra as alterações climáticas. Os ativistas — 59 e 49 anos, respetivamente — colaram as mãos ao acrílico da obra Massacre na Coreia (1951) e colocaram no chão um cartaz que dizia: “Caos climático = guerra e fome”.

O Extinction Rebellion — movimento que realiza ações em conveniência do clima e da emergência climática — reivindicou a atitude dos dois protestantes na rede social Twitter, onde acompanha com uma frase do pintor espanhol “O que se faz é o que conta. Não o que tinha a intenção de ser feito”.

"What one does is what counts. Not what one had the intention of doing."

-Pablo Picasso.

Global emissions must be reduced now to save lives. https://t.co/0Fim58QkfA

— Extinction Rebellion (@ExtinctionR) October 9, 2022