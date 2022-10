Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig são os vencedores da edição de 2022 do Prémio em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, atribuído pelo banco central da Suécia e a Academia Real Sueca das Ciências (conhecido informalmente como o Nobel da Economia). O prémio foi entregue pela “pesquisa sobre bancos e crises financeiras“.

De longe, o nome mais sonante a receber o prémio é Ben Bernanke, que foi presidente da Reserva Federal dos EUA no auge da crise financeira de 2008.

No ano passado, o Nobel da Economia foi entregue a três economistas ligados a universidades norte-americanas. Porém, só Joshua Angrist nasceu nos EUA: David Card é natural do Canadá e Guido Imbens nasceu nos Países Baixos. David Card é investigador da Universidade de Berkeley, nos EUA, Joshua Angrist é do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Guido Imbens integra a Universidade de Stanford.

