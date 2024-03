As autoridades iranianas impediram a Prémio Nobel da Paz, Narges Mohamadi, detida na prisão de Evin, no Teerão, de assistir ao funeral do seu pai, que morreu no início da semana, denunciou esta quinta-feira a família.

“Infelizmente, foi negada a Narges Mohamadi a oportunidade de assistir à cerimónia e de se despedir do seu pai“, lê-se numa mensagem escrita pela família da ativista no Instagram e que mostra a campa cheia de flores do seu pai em Zanyan, a noroeste de Teerão.

Mohamadi está a cumprir uma pena de 31 anos de prisão por ter sido condenada cinco vezes por vários crimes, incluindo conspiração contra a República Islâmica. A última condenação aconteceu em meados de janeiro: um tribunal iraniano condenou a jornalista a mais 15 meses de prisão e dois anos de exílio de Teerão.

A ativista iraniana de direitos humanos entrou em greve de fome em janeiro, alegando que as autoridades a impediram de entrar no hospital por se recusar a usar o véu.

Pelo seu trabalho jornalístico, Mohamadi foi galardoada com o Prémio Mundial da Liberdade de Imprensa da ONU, juntamente com as suas colegas iranianas Niloofar Hamedi e Elaheh Mohamadi.

A ativista fundou associações de defesa dos direitos das mulheres e escreveu numerosos livros e artigos sobre os abusos nas prisões iranianas.

Familiares e amigos da jornalista, galardoada com o Prémio Nobel da Paz “in absentia” em dezembro de 2023, apelaram à sua libertação por razões humanitárias, depois de ter sofrido um ataque cardíaco, pelo qual foi submetida a uma cirurgia cardíaca e libertada da prisão.