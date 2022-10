Nas palavras de Dickie Arbiter, é “de muito mau gosto e, francamente, um disparate cruel”. Foi assim que o antigo secretário de imprensa de Isabel II reagiu, citado pelo jornal britânico The Sun, à notícia de que a quinta temporada de “The Crown” irá abordar os rumores do alegado caso entre o Príncipe Filipe e a socialite Penny Knatchbull.

“A verdade é que Penny era uma amiga de longa data de toda a família”, continua Arbiter. “Mas a Netflix não está interessada nos sentimentos das pessoas.” Tal como aconteceu com as temporadas anteriores, a plataforma de streaming não planeia acrescentar qualquer mensagem de desresponsabilização no início dos episódios, afirmando ter “confiança de que os seus membros compreendem que se trata de um trabalho de ficção essencialmente baseado em eventos históricos.”

Depois da morte da Rainha em setembro deste ano, os responsáveis chegaram a ponderar adiar o lançamento da quinta temporada de “The Crown”, mas acabaram por manter a data que estava inicialmente prevista: 9 de novembro de 2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem é Penny Knatchbull?

Foi referida por uma biógrafa real como a “segunda mulher mais importante na vida do Duque de Edimburgo” e será retratada por Natascha McElhone (Karen de “Californication”) na quinta temporada de “The Crown”. Penny Knatchbull, a Duquesa de Mountbatten, é uma amiga de longa data da família real.

Penelope “Penny” Eastwood (nome de solteira), nasceu em 1953, em Londres, apenas algumas semanas antes da coroação de Isabel II, o que faz dela 27 anos mais nova do que a monarca. Passou a ser Knatchbull quando casou com Lord Romsey, o afilhado de Filipe, em 1979. A ligação à família real é chegada: Carlos foi padrinho de casamento do casal e Broadlands, a casa para onde foram viver em Hampshire, foi onde Filipe e Isabel II passaram a sua lua-de-mel em 1947, mas também recebeu Carlos e Diana durante uns dias na sua própria lua-de-mel, em 1981.

Penny conheceu a Rainha e o Duque de Edimburgo em 1975, segundo o Daily Mail, num jogo de polo, anos antes de se tornar sua sobrinha. Com Filipe, partilhava um interesse por atividades ao ar livre, sobretudo ligadas aos cavalos, que os levou a desenvolver uma amizade próxima, apesar dos 32 anos de diferença que os separavam.

“Quando vi o Filipe e a Penny a deslizarem pela pista de dança no baile do Royal Yacht Squandron, durante a Cowes Week, nenhum deles se borrifou para quem estava a vê-los ou para o que poderiam dizer”, escreveu em 2020 a biógrafa Ingrid Seward no livro “Prince Philip Revealed”. A escritora conta ainda que, ao longo dos anos, Penny se tornou “a segunda mulher mais importante na vida do Duque de Edimburgo — uma confidente constante, companheira leal e ‘guardadora de segredos'”.

A amizade de Penny com Filipe tornou-se tão chegada que justificou que figurasse entre os apenas 30 convidados para o funeral do Duque de Edimburgo em abril do ano passado. Segundo um assistente da família real, citada pelo mesmo jornal, foi também “uma dos poucos amigos que Filipe continuou a ver regularmente depois de se afastar dos deveres reais, em 2017.”

Em 1991, Leonora, a filha mais nova de Penny e Norton (o primeiro nome do Lord Romsey) morreu de cancro do rim, com apenas 5 anos, uma tragédia que a família real acompanhou de perto. O casal tem outros dois filhos, Alexandra e Nicholas, que entretanto lhes deram dois netos.

Os rumores de um caso romântico

A amizade próxima de Filipe com a sobrinha emprestada não escapou a inúmeros rumores de adultério que incomodavam fortemente o monarca. “Já alguma vez parou para pensar que, nos últimos 40 anos, nunca fui a lado nenhum sem um polícia me acompanhar?”, perguntou a um jornalista em 1992. “Como raios é que me poderia escapar com uma coisa como essa?”

As alegações apenas acalmaram a partir de 2010, quando Penny e a Rainha se aproximaram depois do marido da primeira a abandonar para ir viver com a amante para as Bahamas. Segundo o Daily Mail, Isabel II admirou a forma “estóica” com que lidou com a situação. Depois da morte de Filipe, as duas mantiveram-se “incrivelmente próximas” e Penny confortou a monarca no seu luto. Esteve também presente no funeral da mesma em Westminster Abbey, no passado dia 19 de setembro.