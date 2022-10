A nova temporada da série “The Crown”, que retrata os principais acontecimentos da família real britânica, ainda nem estreou mas já está a gerar polémica. A quinta temporada da série vai chegar ao serviço de streaming Netflix a 9 de novembro, estando focada nos acontecimentos entre 1991 a 1997.

O relato de uma cena em particular, feito pelo jornal The Times, sugere que o então Príncipe Carlos terá tido uma reunião com o primeiro-ministro John Major que teria como intuito afastar a Rainha Isabel II de funções. Só os relatos da existência desta cena já estão a servir de combustível a críticas e a apelos de boicote. Ao jornal inglês Daily Mail, o antigo primeiro-ministro apela ao boicote da série, classificando a cena como um “enorme monte de disparates maliciosos”.

