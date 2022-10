A popularidade da primeira-ministra britânica está em mínimos históricos. Duas sondagens publicadas esta terça-feira mostram que Liz Truss está em apuros — e nem sequer conta com o apoio do partido. Um total de 55% dos conservadores consideram que a chefe do governo do Reino Unido deve demitir-se, ao passo que 38% defendem que deve permanecer no cargo. E quem é o preferido para a substituir? Boris Johnson.

De acordo com uma sondagem da empresa YouGov citada pela Sky News, 63% dos tories consideram que o ex-primeiro-ministro é uma boa opção para substituir Liz Truss — e 32% dizem mesmo que Boris Johnson é o seu candidato favorito. Por sua vez, 60% dos conservadores referem que o rival da chefe de governo nas últimas eleições dentro do Partido Conservador, Rishi Sunak, seria um bom substituto, sendo o preferido de 23% dos inquiridos.

Aliás, se as eleições fossem hoje, 55% dos inquiridos votariam em Rishi Sunak, o que seria um resultado suficiente para que se tornasse primeiro-ministro. Em contrapartida, apenas 25% dos conservadores estariam dispostos a votar em Liz Truss.

A sondagem, que contou com 530 respostas, também aferiu a opinião dos inquiridos sobre o curto mandato de Liz Truss. E os resultados são demolidores: 83% dos conservadores consideram que a primeira-ministra britânica está a fazer um “mau trabalho”, enquanto apenas 15% dizem que está a realizar um “bom trabalho”.

Apenas um em cada dez britânicos apoia Liz Truss

Fora da órbita dos conservadores, os resultados continuam a ser muito negativos para Liz Truss. De acordo com outra sondagem elaborada pela YouGov, apenas 10% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre a primeira-ministra. 80% vê-a de “forma desfavorável” — e 62% de maneira “muito desfavorável”. Face à semana passada, a taxa de aprovação de Liz Truss recuou 14 pontos percentuais.

Nos tories, o candidato mais conhecido com uma taxa de aprovação menos negativa (ainda que esteja acima dos 50%, mais concretamente nos 55%) é Rishi Sunak, seguido de Boris Johnson (65%).

O líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, “continua a ser consideravelmente menos popular do que os seus rivais conservadores”, lê-se no estudo de opinião, com 41% de opiniões positivas contra 46% negativas.