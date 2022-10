O regresso de uma guerra ao território europeu, com a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, está também a ter consequências no mercado tecnológico do velho continente. A Ucrânia, um mercado onde várias empresas tinham instalados centros de outsourcing e de investigação e desenvolvimento (R&D, em inglês), concentrava vários projetos de transformação digital.

Com a chegada do conflito, algumas empresas que tinham projetos de outsourcing na Ucrânia e nos países vizinhos decidiram relocalizar projetos para outros países — de preferência afastados do conflito. O fenómeno não se fez sentir apenas na Ucrânia: devido às sanções aplicadas à Rússia, foram várias as empresas da área da tecnologia que decidiram fechar escritórios e terminar operações no país de Vladimir Putin.

A portuguesa Boost IT, unidade da Nexus Capital que está dedicada a projetos de nearshore, fornecendo serviços tecnológicos a outros países, está a sentir as alterações trazidas pela guerra ao panorama tecnológico. Em conversa com o Observador através de videochamada, Nuno Melo, co-fundador da Boost IT e CEO da Nexus Capital, explica que, com empresas à procura de novos locais para projetos tecnológicos, Portugal tem sido um dos mercados alternativos para evitar os países mais próximos do conflito.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.