O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considera que a dependência russa dos drones fabricados pelo Irão é um sinal da “bancarrota militar e política” russa.

“Durante décadas, gastaram milhões de dólares nos seus complexos militares industriais e no final curvam-se perante Teerão para assegurar drones e mísseis bastante simples”, afirmou no habitual discurso. O líder ucraniano diz ainda que adquirir estas armas não vai ajudar a Rússia ao nível estratégico, mas provar ao mundo que está numa trajetória rumo à derrota e a tentar arrastar mais alguém para ser “cúmplice no seu terror”.

Devemos lembrar-nos de que o facto da Rússia recorrer ao Irão para tal assistência é um reconhecimento do Kremlin da sua própria bancarrota militar e política.”

Kiev e os seus aliados ocidentais estão a acusar a Rússia de utilizar nas últimas semanas drones de fabrico iraniano para atacar o território ucraniano. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz não ter informações sobre a compra destas armas nem sobre o seu uso.

O governo iraniano diz que as acusações de que estão a enviar armas são “falsas”, no entanto altos funcionários e diplomatas iranianos revelaram que Teerão prometeu enviar mísseis e drones para a Rússia.

Esta segunda-feira, Zelensky disse que as Forças Armadas conseguiram destruir vários equipamentos russos, nomeadamente, quatro mísseis Kalibrs e um avião de ataque russo Su-25. Voltando a sublinhar a importância de proteger os céus ucranianos, acrescenta que o sistema de defesa antiaérea IRIS-T, recentemente enviado pela Alemanha, está a provar-se “muito eficaz”.