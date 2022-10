O empresário ucraniano Vyacheslav Boguslaev, antigo diretor da Motor Sich, uma construtura de aviões com sede na cidade de Zaporíjia, foi detido por suspeitas de traição, avançam os meios de comunicação ucranianos.

Boguslaev, um dos homens mais ricos da Ucrânia e antigo deputado parlamentar, é suspeito de colaborar com as forças russas nas regiões ocupadas, incluindo Zaporíjia, fornecendo-lhes material, nomeadamente motores aeronáuticos, que eram utilizados para reparar e fabricar helicópteros usados nos ataques em território ucraniano, informaram os serviços de segurança da Ucrânia.

According to the Security Service of #Ukraine, Boguslaev's company "Motor Sich" reportedly supplied military goods to #Russia, in particular aircraft engines that were used to repair and manufacture attack helicopters.

