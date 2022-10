Tudo começou exatamente há um ano, quando o jornal Il Tempo anunciou “um novo terramoto no futebol italiano” e o La Repubblica confirmou que a Comissão de Fiscalização dos Clubes de Futebol enviou para o procurador federal da Federação Italiana de Futebol, Giuseppe Chiné, 62 transferências de jogadores entre 2019 e 2021 que envolveram alegadamente valores elevados que na verdade só faziam circular dinheiro na parte da contabilidade para maquilhar contas. Depois, as atenções viraram-se mais para a Juventus com a operação Prisma, que levou a inúmeras buscas na sede da Vecchia Signora e em escritórios de advogados e empresários para cruzar com dados dos Relatórios e Contas apresentados. Mais tarde, ainda com o clube bianconeri no olho do furacão, surgiram suspeitas de contratos paralelos assinados sem tributação.

As autoridades foram procurando cruzar documentos e contratos ao longo desse período, sendo que esta semana o Fisco de Turim acusava os responsáveis da Juventus de falsas comunicações à sociedade e aos mercados, obstáculos ao exercício de funções e manipulação e uso de faturas em operações inexistentes. No entanto, perante esse quadro legal que visava o presidente Andre Agnelli ou dirigentes como Pavel Nedved, Fabio Paratici ou Maurizio Arrivabene, o pedido para que Agnelli ficasse em prisão domiciliária acabou por ser recusado pelo juiz de Averiguações Preliminares, que considerou que o líder do clube não necessita de atuações cautelares perante o que está em causa. A decisão seguiu agora para recurso.

“As provas que foram recolhidas permitem traçar o perfil de uma atividade que altera os balanços, em primeiro lugar através do recurso anómalo a operações de trocas de direitos desportivos de um elevado número de atletas com o objetivo de satisfazer as necessidades dos pressupostos que afinal eram fictícias, mas depois pelo conteúdo das conversas registadas durante a investigação”, defende a acusação, que dá exemplos desses números alegadamente desvirtuados nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, onde as perdas não foram de 209,5 milhões de euros mas sim de 222,5 milhões e um património positivo de 28,8 milhões positivos e não de 175 milhões negativos. No entanto, há mais. E é aqui que entra Cristiano Ronaldo.

