Elon Musk, patrão da Tesla e da Space X, enviou esta quarta-feira pela primeira vez um email aos funcionários do Twitter para os preparar para os “tempos difíceis” que aí vêm.

Segundo a Bloomberg, o homem mais rico do mundo e agora dono do Twitter, anunciou que o trabalho remoto deixa de ser permitido, a menos que ele o aprove pessoalmente. As novas regras entraram imediatamente em vigor e é esperado que os funcionários desta rede social estejam no escritório pelo menos 40 horas por semana.

No email, Elon Musk escreveu que “não há como adoçar a mensagem” sobre as perspetivas económicas e a forma como afetarão uma empresa que está muito dependente da publicidade, que é o caso do Twitter. Estima-se que, atualmente, os anúncios publicitários sejam responsáveis por 90% da receita da rede social.

O multimilionário explicou também, na comunicação enviada aos trabalhadores, que quer ver as subscrições a representarem metade da receita do Twitter. Para isso, desde que libertou o pássaro no final de outubro, já anunciou o aumento do custo do Twitter Blue, serviço premium da plataforma que passou a custar oito dólares por mês e que agora permite aos utilizadores da rede social terem as contas verificadas.