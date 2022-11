O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu esta sexta-feira para que “todos os países” reduzam as emissões de gases com efeito de estufa, durante a sua intervenção na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (COP27) a decorrer no Egito.

“Todos os países devem fazer mais. Nesta reunião, devemos renovar e elevar as nossas ambições climáticas”, defendeu Biden, assegurando que os Estados Unidos estão a fazer a sua parte nesta luta para limitar o aquecimento global.

“Este é um dever e uma responsabilidade da liderança global. Os países que estão em posição de ajudar devem auxiliar os países em desenvolvimento, para que estes possam tomar decisões climáticas decisivas”, acrescentou o Presidente norte-americano, que por várias vezes foi interrompido com aplausos, durante a sua intervenção, segundo o relato das agências internacionais.

Biden disse ainda que a invasão russa da Ucrânia tornou ainda mais urgente a necessidade de eliminar a dependência dos combustíveis fósseis.

“A guerra liderada pela Rússia apenas aumenta a urgência de o mundo emergir da sua dependência de combustíveis fósseis”, concluiu o líder dos Estados Unidos, um dos maiores emissores de gases poluentes do mundo.