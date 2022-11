O relacionamento entre a arte e a maldade é um tema cada vez mais carente de reflexão. “De um modo geral, as culturas pós-modernas, apesar do seu fascínio por mortos-vivos e vampiros, pouco têm a dizer sobre o mal”. A frase é do filósofo e crítico literário inglês Terry Eagleton (Sobre o mal), que, sem pruridos ou atenuantes, lamenta a gradual censura do mundo contemporâneo à representação artística do maléfico: no seu entendimento, o homem pós-moderno não tem a profundidade requerida pela verdadeira destrutividade. Talvez por isso já tenhamos estado mais longe de retirar o lobo mau da história do Capuchinho Vermelho.

Na frase citada, a referência a “mortos-vivos e vampiros” não é inócua, pois remete para o conceito de nojento. Na opinião do autor inglês, o nojento distingue-se do maléfico: o primeiro é visto como uma representação gratuita do mal, despida de sentido, típica da exibição nonsense e inconsequente de coisas como “mortos-vivos e vampiros”; o segundo, pelo seu lado, trata do frente a frente da arte com as dimensões mais profundamente aterradoras da natureza humana — como a morte, o crime, o pecado e a loucura —, um dedo na ferida que nos conduz às grandes questões da existência. Enquanto o nojento torna a representação do mal num exercício de gratuitidade, o maléfico pode transformá-la, entre o mais, em grande literatura.

O Diabo, terceiro volume das Mitologias de Gonçalo M. Tavares, é, no melhor dos sentidos e na mais resumida das definições, um livro maléfico.

