O Partido Democrata irá manter o controlo da câmara alta do Congresso, o parlamento dos Estados Unidos, após Catherine Cortez Masto ter conquistado a última vaga no Senado em representação do estado do Nevada.

Segundo projeções da agência Associated Press (AP), Cortez Masto tinha recebido até sábado o número de votos suficiente para garantir a vitória sobre o candidato republicano Adam Laxalt, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.

A democrata, a primeira mulher hispânica a ser eleita para o Senado, tinha uma vantagem de milhares de votos face a Laxalt, sendo que a maioria dos boletins ainda por contar vêm do condado de Clark.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.