O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) encerrou uma casa de alterne no Porto, tendo constituído como arguidos dois cidadãos portugueses e identificado 25 mulheres em situação de exploração sexual, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o SEF esclarece que deu cumprimento a cinco mandados de buscas judiciais, no âmbito de um processo criminal onde investigou a atividade de um grupo criminoso dedicado ao auxílio à imigração ilegal para “efeitos de exploração sexual de cidadãs estrangeiras”.

“A organização, que recrutava mulheres no estrangeiro, operava numa infraestrutura (armazém) composta por quartos exíguos sem luz natural, construídos em material pré-fabricado”, adianta o SEF.

No espaço, composto por um bar de diversão noturna e alojamentos contíguos, foram identificadas 25 mulheres em situação de exploração sexual, sendo que três foram “alvo de procedimento para afastamento imediato de território português”.

O SEF constituiu como arguidos dois cidadãos portugueses.

No decorrer das buscas foram apreendidos objetos associados a práticas sexuais, uma viatura de alta cilindrada, elevadas quantias de dinheiro e outros objetos como armas, ‘tasers’, microfones e inibidores de sinal de telemóvel.

O bar e os alojamentos foram encerrados e “selados à ordem do processo de crime”, tendo em vista a interrupção da atividade criminosa.

A ação, coordenada pela Unidade de Investigação do Departamento Regional do Norte do SEF, contou com o apoio de 23 inspetores de várias unidades do norte do país.