A PJ deteve um homem, de 34 anos, suspeito de forçar a companheira a prostituir-se, para ganhar dinheiro, informou, esta quinta-feira, aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o homem foi detido pela presumível autoria de crimes de violação, lenocínio e devassa da vida privada que vinham ocorrendo há cerca de um ano em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro.

“O arguido, companheiro da vítima, com o objetivo de obter rendimento monetário, obrigou-a a prostituir-se em casa, tendo colocado um anúncio num site de encontros para fins sexuais com os dados da companheira e o seu contacto telefónico”, refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, o suspeito, que tem antecedentes criminais por violência doméstica, terá angariado vários clientes com quem contratava os serviços à revelia da vítima, que era confrontada com o facto consumado.

Embora não pretendesse a relação sexual, a PJ refere que a vítima era coagida a tal atividade, com medo de ser agredida, acabando por submeter-se às referidas práticas.