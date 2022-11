Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garante que a posição da Ucrânia no caso da queda de um míssil em território polaco é “transparente”. “Nós esforçamo-nos para estabelecer todos os detalhes, todos os factos”, garantiu.

No habitual discurso, Zelensky voltou a apelar – pela segunda vez no dia – que seja permitido à Ucrânia fazer parte da investigação internacional e que os seus especialistas tenham acesso aos dados e ao local onde caiu o míssil. “Todas as nossas informações são de livre acesso. Temos estado a partilhá-la com os nossos parceiros desde essa noite, desde as primeiras horas”, afirmou.

O Chefe de Estado falou ainda da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a nova onde de ataques russos à Ucrânia. O encontro também serve para “clarificar as circunstâncias de como a agressão russa cruzou a fronteira polaca”, apontou.

O Presidente ucraniano já se tinha mostrado convencido de que o míssil que caiu na aldeia de Przewodow, na Polónia, não era ucraniano. “Não tenho dúvidas de que não era um míssil nosso”, sublinhou em declarações aos jornalistas.

Durante o dia foram surgindo novas informações sobre o caso, com o Presidente polaco, Andrzej Duda, a assumir que há uma grande probabilidade de o míssil pertencer ao sistema de defesa aéreo da Ucrânia. A hipótese é que terá caído em território polaco quando tentava abater um míssil russo. “Nada prova que tenha havido um ataque intencional contra a Polónia”, afirmou, descrevendo o caso como um incidente infeliz.