Os tempos de espera nas urgências dos principais hospitais da capital portuguesa estão este domingo muito acima dos tempos recomendados, de acordo a página do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Pelas 11h3o, o tempo de espera para os doentes com pulseira amarela (urgente) no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o maior hospital do país, estava nas 7 horas e 53 minutos — quando o tempo máximo recomendado de espera para estes utentes é de uma hora. Antes, na manhã deste domingo, o tempo de espera tinha estado acima das oito horas.

Outros grandes hospitais da Grande Lisboa tinham tempos muito acima do recomendado, como é o caso de Vila Franca de Xira (3 horas e 25 minutos) e Loures (2 horas e 21 minutos).

Em Loures, o Hospital Beatriz Ângelo chegou mesmo a ter a urgência encerrada aos doentes encaminhados pela INEM. A urgência foi encerrada a estes doentes ao início da noite de sábado e reabriu às 8h deste domingo.

Em causa esteve um “aumento da afluência de doentes” e os “constrangimentos no preenchimento das escalas médicas do serviço de urgência” do hospital, que obrigou a um “desvio de doentes” para outros hospitais até à manhã deste domingo.

Em declarações à Rádio Observador, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, explicou que uma situação semelhante se verificou no Hospital Garcia de Orta, em Almada, que também não recebeu doentes do INEM durante a noite.

“Existe um problema estrutural no nosso país”, afirmou Roque da Cunha, salientando que as notícias sobre o caos nas urgências, “de tanto repetidas, muitas vezes deixam de estar ao nível da preocupação”.

“O Governo sabe que no país, cerca de 60% das urgências são garantidas por colegas que são prestadores de serviço. Sabe que em muitos hospitais as escalas estão abaixo dos mínimos”, disse o sindicalista.

Jorge Roque da Cunha ilustrou com a sua situação concreta: “No feriado passado fiz atendimento ao utente sem médico em Moscavide. Ao chegar às 9h45, estavam 250 pessoas quando estamos três médicos e só podemos garantir o acompanhamento a 90 desses doentes.”

Para o sindicalista, um dos principais problemas que contribuem para a pressão sobre as urgências nos hospitais da Grande Lisboa é a existência de cerca de um milhão de pessoas sem médico de família na região.

Roque da Cunha deixou também críticas ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, acusando-o de saber dos problemas estruturais no sistema de saúde e pedindo-lhe que procure soluções.