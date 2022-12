A mulher de Grant Wahl revelou as causas da morte do jornalista norte-americano, que caiu inanimado na zona da imprensa durante o jogo entre Argentina e Países Baixos para os “quartos” do Mundial.

“Grant morreu da rutura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio. A pressão no peito que sentiu pouco antes da sua morte pode ter representado os sintomas iniciais”, explicou Céline Gounder, que é médica, num comunicado publicado nas redes sociais.

Revelando que o marido foi autopsiado num hospital em Nova Iorque, Gounder garantiu que, por mais manobras de reanimação que tivessem sido feitas, ou choques dados, isso não teria sido suficiente para o salvar”. Além disso, sublinhou ainda “sua morte não esteve relacionada com a covid-19. Não esteve relacionada com qualquer vacina”. A mulher do jornalista agradeceu, no mesmo comunicado, as mensagens de conforto que a família tem recebido e todo o esforço de diversas entidades, incluindo a Casa Branca e a federação norte-americana de futebol, para a trasladação do corpo do marido.

Aos 48 anos, Grant Wahl “colapsou” enquanto cobria a partida entre neerlandeses e argentinos. Após a tragédia, a organização do Campeonato do Mundo do Qatar revelou que o jornalista norte-americano recebeu assistência médica “de imediato”. Foi depois transferido para o Hamad General Hospital, onde acabou por morrer.

Segundo a CNN, num episódio do podcast que mantinha, Futbol with Grant Wahl, publicado a 6 de dezembro, o jornalista contou que se tinha sentido mal, tendo registado sintomas como um “aperto no peito”. Wahl chegou a dirigir-se à clínica do centro de imprensa, onde lhe foi dado ipobrufeno. O jornalista revelou ainda outro episódio de mal estar a 3 de dezembro, após o jogo entre os EUA e os Países Baixos.

O jornalista tinha sido notícia logo no segundo dia do Campeonato do Mundo. Wahl foi detido por ter usado uma camisola com uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQ+. Wahl contou na altura que foi abordado pela segurança do estádio, e que lhe foi pedido que mudasse de roupa, por estar a usar um símbolo não permitido, uma vez que a homossexualidade é proibida no Qatar. Foi-lhe ainda confiscado o telemóvel. Wahl esteve detido durante cerca de 25 minutos, tendo recebido um pedido de desculpas da FIFA após ter sido libertado.

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help. Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

Após ser conhecida a notícia da morte do jornalista, o irmão do jornalista, Eric Wahl, publicou vídeo no Instagram no qual assumia acreditar que este tinha sido assassinado. “Sou gay, sou a razão pela qual o meu irmão usou a t-shirt com o arco íris no Campeonato do Mundo. O meu irmão era saudável disse-me que recebeu ameaças de morte. Eu não acredito que o meu irmão morreu simplesmente. Acredito que ele foi morto“, afirmou no vídeo.