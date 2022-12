Bebés

Bicho da Conta + Sr. Caracol + Lagarto Pintado + Visto Visto + Livro do Outono

Vários autores. Upa Editora. 13€ e 15€ (cada)

A nova editora independente UPA nasceu para mostrar que não há nenhuma idade mínima para começar a ler. Os primeiros livros da coleção Bebé Leitor resultam da adaptação de lengalengas da tradição oral portuguesa e são por isso perfeitos para ler em voz alta, mas também foram pensados para estar nas mãos dos mais pequenos, ou não fossem cartonados e de cantos redondos (produzidos, já agora, em Portugal). As primeiras histórias apresentam um Bicho da Conta, um Lagarto Pintado e o Sr. Caracol, e há ainda um Livro do Outono e um outro, Visto Visto, sobre o que se veste em que parte do corpo, com a ajuda de simpáticos animais.

Aqui Estamos Nós – Livro dos Animais + Livro dos Números

De Oliver Jeffers. Orfeu Negro. 12,50€ (cada)

Inspirados no belíssimo Aqui Estamos Nós, nasceram dois livros para bebés, de páginas de cartão e cantos redondos. No Livro dos Animais, Oliver Jeffers guia-nos pelo mundo das espécies que habitam a Terra – “alguns picam. Outros, só apetece abraçar!”. No Livro dos Números, partimos novamente do nosso planeta – como aqui se lembra mais uma vez, só há um – para aprender a contar e, muito ao jeito do autor, aprender também a importância de valores como a empatia e o respeito.

Mais de 2 anos

Desenha Tudo o que Quiseres

De Madalena Matoso. Planeta Tangerina. 15€

Há um sinal de “mais” e um espaço vazio à frente do nome de Madalena Matoso na primeira página deste livro, porque a ideia é mesmo que ele tenha um segundo autor. “Desenha tudo o que quiseres” é o convite que atravessa este álbum de grande formato, onde as ilustrações e as palavras sugerem algumas ideias para dar uso aos lápis de cor. “Faz crescer o que quiseres” em páginas só com raízes desenhadas, ou “penteia ou despenteia” junto a várias caras sorridentes são apenas dois dos muitos exemplos para dar asas à criatividade.

Mais de 3 anos

Uma História Branca?

Texto de Manuela Castro Neves, ilustrações de Maria Remédio. Caminho. 10,90€

Manuela Castro Neves é professora do 1º Ciclo e nota-se que está habituada a trabalhar com crianças nesta história contada em sequências narrativas curtas, um pouco ao estilo de “quem quer casar com a Carochinha”. Neste caso, os candidatos que se vão sucedendo são tão originais como um ovo de galinha, um queijo de ovelha e um boneco de neve, e estão a concorrer ao lugar de protagonistas de uma história toda branca. Uma ideia original, explorada com humor e – reviravolta propositada – muita cor nas ilustrações de Maria Remédio.

O Gnu e o Texugo – Está a chover

Texto de Ana Pessoa, ilustrações de Madalena Matoso. Planeta Tangerina. 12,50€

Está a chover na segunda aventura do gnu e do texugo, e por isso o velho dilema: o que fazer? Os dois amigos resolvem beber chá e jogar às cartas – o problema é que não sabem as regras do jogo. Um livro cheio de ritmo e de onomatopeias divertidas (“plim, plam, plum”), que convida os pequenos leitores a inventarem parte da história e até a virar o livro ao contrário.

A Cegonha Sem Vergonha

Texto de Richard Zimler, ilustrações de Patrícia Figueiredo. Porto Editora. 14,40€

A cegonha sem vergonha do título dá o exemplo, mas há muitas outras personagens atrevidas no mais recente livro infantil de Richard Zimler. Uma lebre de Porto Santo, uma mula de Cedofeita e um pavão de Montreal estão entre o leque de “animais que riem e rimam”, num livro escrito em limericks – versos divertidos de cinco linhas – que deve ser lido em voz alta, tal como recomenda o próprio autor.

Mais de 4 anos

O Amor Cresce em Toda a Parte

Texto de Barry Timms, ilustrações de Tisha Lee. Fábula. 14,95€

Impossível não sorrir com a mensagem e com as ilustrações cheias deste livro, protagonizado por uma família de jardineiros criativos e felizes que passa o dia a pintar vasos, a cuidar de plantas e a semear bondade. Com eles, somos convidados a ver como O Amor Cresce em Toda a Parte, desde que devidamente regado.

A Escavadora e o Patinho

De Joseph Kuefler. Bizâncio. 14,50€

Depois de A Escavadora e a Flor, Joseph Kuefler volta a imaginar uma história onde a máquina amarela, que faz as delícias de tantas crianças, tem um coração de ouro. Desta vez, as escavações param por causa de um patinho perdido que aparece a grasnar na obra. Gigantes de ferro, a Grua, o Buldôzer, a Compactadora, a Betoneira, a Carregadora e o Camião acham toda a situação muito maçadora. Mas a escavadora não. Afinal, há coisas mais importantes do que escavar, içar e construir.

Bela & Boo e a Hora de Dormir + Bela & Boo e a Surpresa de Aniversário

De Mandy Sutcliffe. Dom Quixote. 10,90€

São uma ternura as duas personagens criadas pela inglesa Mandy Sutcliffe, que têm dado azo a livros infantis e a todo um universo de objetos românticos e nostálgicos para o quarto das crianças. Bela é uma menina e Boo é o seu coelhinho. Juntos, brincam as brincadeiras simples da infância e protagonizam umas quantas aventuras, duas delas finalmente traduzidas em Portugal, no início deste ano: Bela & Boo e a Surpresa de Aniversário, e Bela & Boo e a Hora de Dormir – esta última perfeita para ler antes de apagar as luzes.

Toi Toi Toi

De Catarina Sobral. Orfeu Negro. 15€

Toi Toi Toi é o nome da “performance, instalação, happening” que Catarina Sobral imaginou neste livro onde brinca com o universo artístico. É um universo que a autora conhece bem – já fez direção de arte em teatro – e isso nota-se no à vontade com que usa o humor e desmonta as várias ideias feitas sobre o que se passa atrás das cortinas. Noa, Óscar, Khadija, Sara e Cheng formam o grupo de amigos diverso que decide fazer um espetáculo e que irá aprender sobre a importância do trabalho de equipa. Termos como budget não podiam faltar – devidamente traduzidos e explicados aos mais pequenos.

O Burro Sabe

Texto de Manuel Palaio, ilustrações de Christina Casnellie. Cor de Burro Quando Foge. 13€

Em 2021, a Antígona lançou uma chancela para crianças chamada Cor de Burro Quando Foge, inaugurando-a com a história de um elefante que começa a distribuir gelados pela cidade. Este ano, foi a vez do animal que dá nome à editora ser o protagonista de uma história passada no campo. Rafael é o co-protagonista que vive numa aldeia sem água nem luz e que tem de levar o trigo a moer. O burro da família sabe onde fica o moinho e o menino também quer aprender como tudo funciona até se obter farinha, levando-nos com ele a descobrir uma história simples, sobre a beleza e o trabalho do mundo rural.

Os Fantasmas Não Batem à Porta

Texto de Eulàlia Canal , ilustrações de Rocio Bonilla. Jacarandá. 12,90€

Pelo título podia ser um livro de Halloween, mas não há nada de assustador nesta história de fantasmas. Há uma marmota muito amiga de um urso, tão amiga que o quer em exclusividade e vai fazer de tudo para que um terceiro elemento – um pato – não se intrometa nesta amizade. O velho e intemporal ciúme, aqui explorado de forma imaginativa e pintado pelo traço inconfundível de Rocio Bonilla – que junta assim mais um título ao já generoso catálogo em Portugal.

O Melro e a Arte POP

De Marion Deuchars. Bizâncio. 14,50€

Está de volta o Melro artista, mais colorido do que nunca. Depois de um período azul – com ecos de Picasso – do livro anterior, agora é a vez de a simpática personagem criada por Marion Deuchars nos levar à arte pop. Neste caso, é Gil, um papagaio azul, quem começa a fazer grandes esculturas a partir de objetos do quotidiano. Uma aula de arte sem dar por isso, com uma história de rivalidade e imaginação à mistura.

Mais de 5 anos

Sê uma Árvore!

Texto de Maria Gianferrari, ilustrações de Felicita Sala. Fábula. 15,95€

Na dedicatória lê-se “para todas as árvores”, mas é quase redundante. Em cada página, este livro é uma verdadeira homenagem a estes seres portentosos e ao mesmo tempo frágeis, colocando-os sempre lado a lado com os humanos. Sê uma Árvore! convida-nos a esticar os ramos (braços) e sobretudo a conhecer, respeitar e proteger as árvores. Nota para as belíssimas ilustrações de Felicita Sala, com direito a um desdobrável.

Tempo de Haikus

Texto de J. N. Santaeulàlia, ilustrações de Luciano Lozano. Akiara. 16,50€

“Um haiku é um poema muito breve com apenas três versos curtos, originário do Japão”, lê-se na contracapa. Com essa estrutura, este livro da coleção “Akipoeta” pretende despertar para a beleza da natureza e dos pormenores das quatro estações do ano. Das folhas cor de terra do outono que são estaladas pelas rodas da bicicleta, aos leques de espuma nas falésias durante o verão, sucedem-se páginas cheias de beleza, tanto nas palavras como nas imagens.

Mais de 6 anos

Meninas Pequenas, Grandes Sonhos: Rainha Isabel II

Texto de Maria Isabel Sánchez Vegara, ilustrações de Melissa Lee Johnson. Nuvem de Letras. 13,95€

Uma grande vida resumida em poucas palavras. É esse o conceito da coleção de biografias infantis “Meninas Pequenas, Grandes Sonhos”, que ganha ainda mais atualidade com este novo volume, dedicado à Rainha Isabel II. Da surpresa que foi vir a tornar-se rainha – era a terceira na linha de sucessão até o seu tio Eduardo abdicar – ao mais longo reinado da História, o livro não esquece um episódio que fará a delícia dos mais pequenos: quando a ainda princesa quis falar às outras crianças na rádio BBC, durante a Segunda Guerra Mundial.

Mais de 7 anos

Contos de Grimm

Adaptação de Elli Woollard, ilustrações de Marta Altés. Fábula. 16,65€

O aviso feito logo antes de arrancar o conto “A Capuchinho Vermelho” pode aplicar-se ao universo dos irmãos Grimm: “A princípio, esta história até parece amorosa. Mas não é. Vai ficando cada vez mais tenebrosa…”. Se não é o lobo que engole a avó de uma só vez, é a mãe de Hansel e Gretel que não hesita em abandonar os filhos na floresta, ou as irmãs malvadas da Gata Borralheira, que tudo conjuram para que ela não seja feliz. Faz parte da magia destes contos populares, chamados também cautelares porque pretendem ensinar as crianças sobre o bem e o mal, e faz parte desta belíssima adaptação em capa dura. À semelhança do que aconteceu com as Fábulas de Esopo e os contos de Rudyard Kipling (Contos do Foi Assim), Elli Woollard reconta estas histórias intemporais em versos cheios de ritmo (bem traduzidos por Susana Cardoso Ferreira) e Marta Altés assina as ilustrações com rasgo. Para além dos três contos já referidos, a coletânea inclui ainda os pozinhos mágicos de “O Sapateiro e os Duendes” e os corajosos animais de “Os Músicos de Bremen”.

1,2,3 Uma Rainha de Cada Vez

Texto de Sara Rebello da Silva, ilustrações de Raquel Russo. Jacarandá. 18,90€

Reza a História – e a introdução – que ao longo de sete séculos, 33 reis governaram Portugal, e apenas duas rainhas. Não havendo igualdade de género nesse campo, há pelo menos nos livros de Sara Rebello da Silva, que depois de 1, 2, 3 Um Rei de Cada Vez, lança agora o volume dedicado às rainhas. O formato é o mesmo: pequenas histórias “para ler em cinco minutos” sobre uma rainha de cada vez. São 34 ao todo, divididas pelas quatro dinastias, algumas completamente desconhecidas e com obras inspiradoras.

Constrói o Corpo Humano

De vários autores. Jacarandá. 20,90€.

É um livro alto, mas não tão alto como o esqueleto que permite construir, graças às peças de cartão incluídas. Esse esqueleto mede 76 centímetros e é a radiografia prática do que se aprende ao longo de 32 páginas ilustradas. Das peças essenciais que são as células, à rede de ossos que nos compõem, passando pelo coração ou todas as defesas internas que temos, cada capítulo é explicado com textos acessíveis e curtos – com um útil índice remissivo no final.

Faz Diferença

Texto de Jacinto Lucas Pires, ilustração de Alice Piaggio. Bruaá. 15,50€

Faz diferença ler cada página deste livro isoladamente, ou aos pares. Afinal, a mesma coisa, com ligeiras variações, pode ser muito distinta, e estas páginas foram feitas para dialogarem umas com as outras. Um exemplo: “Se uma pessoa tropeça, é um acidente” (página da esquerda); “Se várias pessoas tropeçam, é dança” (página da direita). Outro, um dos muitos para acordar o pensamento: “Uma sombra para cada um (página da esquerda), “Para todos, o sol” (página da direita). Um exercício desdobrado em mais de 20 situações por Jacinto Lucas Pires, todas elas sublinhadas pelas ilustrações de Alice Piaggio e com direito a vários aforismos e humor à mistura.

Uma Aventura na Quinta dos Enigmas

Texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, ilustrações de Arlindo Fagundes. Caminho.

Chega ao número 65 – e sem sinais de reforma – a incontornável coleção “Uma Aventura” de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Neste novo volume, Pedro, Chico, João e as gémeas Teresa e Luísa vão até Sintra à procura de um suposto tesouro na Quinta da Regaleira – a Quinta dos Enigmas do título. Uma oportunidade para aprender mais sobre este espaço de facto misterioso e sobre o homem que a mandou construir, o não menos excêntrico empresário e filantropo António Monteiro.

Posso Falar-te em Verso?

Texto de António Torrado, ilustrações de João Fazenda. Asa. 10,90€

Há uma história parada à beira da estrada, três porquinhos asseados, um rouxinol que não canta enquanto não for pago e até um cabelo na sopa neste livro póstumo de António Torrado. São 25 pequenos poemas para crianças, escritos com graça e imaginação, onde à pergunta do autor Posso Falar-te em Verso? só resta dizer “claro que sim, muito obrigado”.

Mais de 8 anos

Apanhar Sol, Apanhar Ar

Texto de Isabel Minhós Martins, ilustrações de Bernardo P. Carvalho. Planeta Tangerina. 15,90€

O astro-rei tem finalmente um livro para crianças à altura. Apanhar Sol, Apanhar Ar é dedicado, na verdade, a duas maravilhas (o sol e a atmosfera), e por isso tem duas capas e pode ser lido nos dois sentidos. Pintado de um lado a amarelo, e do outro a azul, é um livro cheio de vida, vento e movimento, com factos curiosos – revistos por especialistas – e desafios para os mais pequenos (tão originais como desenhar o que está num estendal a apanhar sol). Escrevem os autores na introdução: “Tudo isto para dizer que nem sempre nos lembramos da sorte que temos. Uma estrela à distância certa, luz, calor, toda a vida variada que essa energia permite (…). E depois esta camada quase irreal que envolve o nosso planeta, uma película de gases que nos serve de escudo protetor, filtros, capacete, chapéu, termostáto.” Sorte também a nossa de poder ler esta homenagem feita com graça e inteligência, para todas as idades.

Procuras uma Árvore? – Como descobrir as principais espécies de Portugal

Texto de João Gomes de Abreu e Maria Manuel Pedrosa. Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas e Museu da Paisagem. 18,50€

Adaptação “muito livre” da obra clássica dos paisagistas Gonçalo Ribeiro Telles e Francisco Caldeira Cabral, A Árvore em Portugal, este livro pretende despertar as crianças para um dos elementos mais importantes e fascinantes da nossa paisagem. “Olá. Não viste por aí uma árvore? Perdi um sobreiro e não o encontro”, pergunta um menino a um pato. Com as duas personagens, partimos à descoberta de 22 espécies portuguesas, devidamente ilustradas por Madalena Matoso e com direito a uma série de atividades pelo caminho, como criar um herbário, desenhar copas ou guardar uma floresta dentro de uma caixa. A autoria é de Maria Manuel Pedrosa e de João Gomes de Abreu, do Museu da Paisagem, que já tinha publicado também O que há neste lugar?, em 2019.

Dança

Texto de Inês Fonseca Santos (com consultoria de Daniel Tércio), ilustrações de André Letria. Pato Lógico. 14,90€

Depois de Mar e de Teatro, o novo “atividário” da Pato Lógico é dedicado à dança. O atividário foi um género inventado pela editora e reúne atividades e um abecedário para explorar, de forma inventiva, um tema já de si rico. Neste caso, arrancamos com Academia e fechamos com Zumba, com vários motivos para pôr o corpo a mexer e muitas referências a estilos, companhias, bailarinos e coreógrafos, entre outros. Citando a autora Inês Fonseca Santos, dirigindo-se aos leitores, o objetivo é “que te libertes e entres na dança”. Para isso, há dezenas de atividades pintadas a rosa forte – a cor escolhida por André Letria para este volume –, desde desenhar um cartaz inspirado na coleção dos Ballets Russes, a ver espectáculos no Youtube, ou simplesmente calçar as galochas e ir chapinhar nas poças à chuva. Neste último caso, ou sempre que dançamos, é caso para dizer: what a glorious feeling.

Mais de 12 anos

O Mundo de Sofia (Novela Gráfica, Vol. 1)

Texto de Vincent Zabus (a partir de Jostein Gaarder), ilustrações de Nicoby. Elsinore. 32,94€.

Um dia, Sofia começa a receber uma série de cartas tão misteriosas como as perguntas que trazem escritas: quem és tu? De onde vem o mundo?. Com as cartas, começa o seu curso de filosofia – um formato que ditou o sucesso do bestseller mundial O Mundo de Sofia, agora adaptado para novela gráfica. Este primeiro volume de Nicoby e Vincent Zabus vai dos pré-socráticos ao século XVII, com espaço para introduzir temas atuais como o clima e a igualdade de género. A adaptação teve a colaboração de Jostein Gaarder – ele mesmo.