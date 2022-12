Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A União Europeia já chegou a um acordo sobre o nono pacote de sanções à Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia, confirmou a presidência checa do Conselho Europeu. O novo pacote será formalizado já esta sexta-feira, através de um “procedimento escrito”.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine ????????. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022