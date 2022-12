O jornalista do Observador Luís Rosa venceu esta sexta-feira o Prémio Tágides 2022 na categoria Projeto Sociedade Civil. Este é um prémio criado em 2021 que faz parte da All4Integrity, uma “associação apartidária da sociedade civil e para a sociedade civil” criada por André Corrêa d’Almeida em 2020.

O prémio Tágides realiza-se em formato anual “de forma a identificar, reconhecer, celebrar e premiar projetos, trabalhos e/ou iniciativas de pessoas que se destaquem na promoção de uma cultura de integridade e prevenção e luta contra a corrupção em Portugal, em várias áreas da sociedade”, segundo se pode ler no site. A iniciativa tem como objetivo mobilizar a sociedade civil portuguesa contra o problema e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

O jornalista Luís Rosa dedica-se aos temas da corrupção e justiça e está no Observador desde 2015, onde trabalha como redator principal. Já em 2017 tinha sido distinguido com o Prémio de Jornalismo Económico da Universidade Nova/Santander, na categoria Mercados Financeiros. Este ano foi lançado o livro “O Governador” (D. Quixote, 2022), do qual é autor e que consiste num testemunho de Carlos Costa, líder do Banco de Portugal entre 2010 e 2020, sobre os pontos mais marcantes dos seus dois mandatos – um livro que inclui também trabalho de investigação sobre alguns dos principais casos do setor financeiro da última década.

O Prémio Tágides 2022 distinguiu ainda outros vencedores, como Eduardo Figueiredo na categoria Iniciativa Jovem, Helena Roseta (Iniciativa Local), João Cravinho (Iniciativa Política), José António Cerejo (Projeto de Investigação). Na categoria Iniciativa Empresarial não houve vencedor.

Os nomes dos concorrentes aos prémios são escolhidos pelo público e os vencedores são selecionados, com base numa avaliação dos trabalhos apresentados, por um grupo de jurados composto por 35 pessoas distribuídas pelas cinco categorias premiadas. O júri da categoria Iniciativa Local é constituído pelos presidentes de júri das restantes categorias. Os jurados são também eles figuras nacionais e pessoas que se destacaram na prevenção e luta contra a corrupção.