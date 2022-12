Os meios envolvidos nas buscas aos três tripulantes da embarcação desaparecida na sexta-feira ao largo da Nazaré começaram a ser desmobilizados ao princípio da tarde devido ao vento e à ondulação, disse fonte da capitania à Lusa.

O capitão do porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, afirmou que o helicóptero da Força Aérea vai concluir a última missão de hoje às 14:00, tendo sido já desmobilizado o ‘drone’ (aparelho aéreo não tripulado) que durante a manhã fez dois voos, de 50 minutos, mantendo-se apenas as buscas terrestres.

“Continuamos sem encontrar qualquer indício, quer seja por terra quer seja por mar, o que faz pensar que, devido às condições do vento, que neste momento está de sudeste, as coisas que possam estar mais à superfície estejam a derivar mais para norte”, o que levou, nomeadamente, à decisão de retirar o comando das operações da praia de Pedrógão (concelho e distrito de Leiria).

Por outro lado, a embarcação semirrígida da estação salva-vidas da Nazaré vai fazer uma última missão, saindo depois do local, o mesmo acontecendo com a embarcação Patrão Macatrão da estação salva-vidas da Figueira da Foz, cuja autonomia está a chegar ao limite, sendo que a corveta da Marinha NRP João Roby irá igualmente ser desmobilizada durante a tarde.

Segundo o capitão do porto da Nazaré, as previsões são para que o vento continue a aumentar de intensidade ao longo do dia de hoje e que segunda-feira haja “bastante ondulação”, o que levou à decisão de incidir nas patrulhas em terra, as quais continuarão a ser feitas com meios das capitanias da Nazaré e da Figueira da Foz, com apoio dos bombeiros.

Mário Lopes Figueiredo afirmou que, se existir algum novo indício, os meios podem novamente ser reforçados.

Além do mestre, que chegou a nado à praia de Pedrógão ao fim da tarde de sexta-feira, estavam na embarcação “Letícia Clara”, pertencente a um armador de Vila do Conde, mais três tripulantes, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, os quais continuam desaparecidos.