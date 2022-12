Morreu Terry Hall, vocalista dos The Specials. Tinha 63 anos

O músico ganhou notoriedade nas décadas de 1970 e 1980, enquanto um dos vocalistas de uma banda que marcou o panorama musical nestas décadas. Fê-lo misturando letras politizada e socialmente interventivas com os ritmos festivos do ska, da música rocksteady (com origem na Jamaica) e do two-tone, esta última uma estética musical muito popular no Reino Unido no final dos anos 1970 e no início da década de 1980, cruzando esse balanço sobretudo jamaicano com a new wave e o punk daquela época.

Foi precisamente nesta altura que os The Specials tiveram maior impacto, com canções como “Too Much Too Young”, “A Message to You Rudy”, “Monkey Man”, “Ghost Town” e “Friday Night, Saturday Morning” e com álbuns como The Specials (1979) e More Specials (1980), os dois primeiros da discografia do grupo.

Ainda na década de 1980, o grupo parou depois de Jerry Dammers, teclista fundador e compositor da banda, ter terminado a sua ligação aos The Specials para se dedicar mais intensamente ao ativismo político.

A banda voltou em 1993, já sem Dammers como membro, tendo tido de atividade regular e apenas com paragens intermitentes daí em diante. Foram editados álbuns como Today’s Specials (1996) e Guilty ’til Proved Innocent! (1998) ainda nos anos 90, Skinhead Girl (2000) e Conquering Ruler (2001) nos anos 2000 e mais recentemente Encore (2019) e Protest Songs 1924-2012 (2021).

