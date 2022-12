“Passei fome e cheguei a ser ameaçado de morte”. A revelação é de Boris Becker, antigo número 1 do ranking mundial, numa entrevista em que relatou alguns dos detalhes dos “dolorosos” oito meses que passou na prisão.

O antigo tenista alemão, número um do ranking mundial, cumpriu oito meses (de uma pena de dois anos e meio) de prisão no Reino Unido por ter ocultado a sua fortuna e declarado falência para evitar pagar dividas de quase 60 milhões de euros. Libertado na semana passada, foi deportado para Alemanha, e esta terça-feira revelou alguns dos detalhes do seu encarceramento numa entrevista televisiva.

Falando à estação alemã Sat1, Becker relatou as dificuldades que atravessou enquanto esteve privado da sua liberdade. “O mundo da prisão é um pouco diferente”, afirmou o antigo atleta, ao revelar um episódio em que a sua vida foi ameaçada por um recluso preso por homicídio, alegadamente como forma de represálias pela sua amizade com alguns presidiários negros. “Gritei bem alto e de imediato os reclusos vieram e ameaçaram-no”, explicou o ex-tenista de 55 anos.

Na entrevista, Becker assumiu a responsabilidade pelos crimes cometidos,e assegurou que a experiência o humilhou e lhe permitiu “redescobrir-se” a si próprio. “Claro que fui culpado. Aprendi uma lição difícil. Uma lição muito dolorosa. (…) Na prisão, não somos ninguém. Somos apenas um número. Eu fui o A292EV”, declarou.

O alemão, que venceu Wimbledon com apenas 17 anos, conquistando um total de seis torneios do Grand Slam entre 1985 e 1996, afirmou que foi graças à amizade que travou com alguns dos outros presidiários que sobreviveu à experiência, e garantiu que pretende manter contacto com alguns agora que é um homem livre. “Quando se luta pela sobrevivência juntos, isso une-nos. Nós precisávamos uns dos outros”, disse.

Após se retirar dos courts, Becker manteve-se ativo no mundo do ténis, particularmente como comentador e analista televisivo. Entre 2013 e 2016, treinou o sérvio Novak Djokovic, período durante o qual o tenista conquistou seis Grand Slams e 14 torneios do Masters 1000. Em 2017, declarou bancarrota, dando início a um calvário judicial que terminou na sua detenção.