O momento era de celebração e a festa foi monumental, mas também acabou por ter resultados trágicos. Durante os caóticos festejos na Argentina, graças à vitória no Mundial do Qatar, um jovem de 24 anos acabou por cair de um telhado acabou por morrer e um menino de cinco anos, atingido na cabeça por um pedaço de mármore, ficou em coma.

A imprensa argentina dá por estes dias conta do caos que se viveu nas ruas de várias cidades, incluindo Buenos Aires, onde os festejos foram “massivos”. E foi lá, no hospital Fernández, que um jovem de 24 anos acabou por morrer, adianta a agência estatal Télam.

Segundo a agência, o jovem recebeu assistência médica depois de ter caído de um telhado, no decorrer dos festejos do Mundial, tendo sido internado logo na madrugada de segunda-feira, 19 de dezembro, “graças a uma queda em altura, no contexto dos festejos massivos que aconteceram em Buenos Aires”, citando fontes do ministério da Saúde argentino.

O traumatismo craniano provocado pela queda acabaria por resultar num quadro de morte cerebral, fatal para o jovem adepto, explica a agência.

No meio das histórias do caos das celebrações soma-se outro caso preocupante: o de um menino de cinco anos que ficou em coma depois de ter sido atingido na cabeça por um pedaço de mármore que se soltou de um monumento, também durante os festejos, conta o jornal La Nación.

A criança estava a festejar com a sua família na Plaza San Martín, em Buenos Aires onde se encontra o monumento a Juan Domingo Perón, que se despedaçou durante as celebrações. O menino foi levado para o Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, onde foi examinado por ter sofrido também um traumatismo craniano grave, tendo acabado por entrar em coma.

O mesmo jornal dá nota do caso de um homem que também recebeu assistência hospitalar e estará em estado grave por ter sido atacado com uma facada no braço direito durante os festejos, o que resultou numa “hemorragia massiva”, tendo sido levado para o Hospital Interzonal General de Agudos. Foi o resultado de um dos vários incidentes mais agressivos registados entre adeptos durante as horas em que quatro milhões de adeptos se concentraram nas ruas.

A concentração de pessoas foi de tal forma impressionante que a seleção teve mesmo de fugir a voar, isto é, de helicóptero. O autocarro da seleção, rodeado por um forte cordão policial, foi engolido pela multidão e o Ministério da Justiça e Segurança de Buenos Aires acabou por decidir cortar algumas vias da cidade para instalar áreas operacionais em que as forças de segurança e serviços de emergência pudessem trabalhar.