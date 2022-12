O Sporting venceu, esta quinta-feira, o P. Ferreira por 3-0 num jogo em que vários jogadores dos leões se evidenciaram. Um deles foi Pedro Porro que já tinha sido tema de conversa na antevisão ao duelo da 14.ª jornada da Primeira Liga. O lateral marcou um golo e assinalou mais uma boa exibição que pode ajudar a que o espanhol deixe Alvalade em janeiro.

“Já toda a gente conhece o Porro. É impossível não olhar para ele como um dos grandes laterais da Europa”, afirmou o treinador do Sporting, Rúben Amorim. No entanto, o técnico leonino garante que o lateral só sai do clube se alguém pagar o valor da cláusula de rescisão que está fixado no 45 milhões de euros. O técnico assume saber que o jogador se trata de um alvo apetecível. “Há muitos clubes que querem os nossos jogadores. Temos que arranjar soluções”.

Outro destaque, pelo lado bom e pelo lado mau, foi Dário Essugo. O médio de 17 anos foi expulso aos 82 minutos após uma entrada dura sobre um adversário que lhe valeu o vermelho direto. Ainda assim, até esse momento, Rúben Amorim considera que o jovem estava a realizar uma boa exibição. “O Dário mostrou aquilo que é, mas mostrou também as lacunas que possui, porque tem 17 anos. Esteve mais atrevido com bola. No entanto, ainda quer ir aos lances todos, mas isso é falta de experiência. É bom vermos a evolução de um jogador numa posição tão difícil num sistema onde apenas dois homens têm tanto espaço por sua conta”.

Tratando-se do último jogo do Sporting no ano de 2022. Amorim fez um apanhado de um ano que deixou a desejar. “Este ano, não há muito de positivo. Há jogadores a aparecer ao mesmo tempo que tivemos que nos adaptar à saída de outros. O Sporting, sendo o grande clube que é, não pode ter 20 anos entre títulos. Temos que encurtar essa distância. Temos que inverter esse sentimento. Foi um ano difícil. Não foi excelente”.