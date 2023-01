Esta foi a tomada de posse que aconteceu no meio de uma conversa entre um ex-ministro e um ministro que estiveram no epicentro da crise política mais atual. A conversa entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina já tinha começado na antecâmara da sala onde estava tudo alinhado para a posse. E continuou depois, até ao estacionamento, onde Pedro Nuno esbracejou com o ministro das Finanças e acabou a estender-lhe a mão para um passou bem.

A saída de Pedro Nuno Santos do Governo aconteceu no meio do caso de Alexandra Reis e a indemnização da TAP, com as ondas de choque a atingirem em cheio o ministério das Infraestruturas comandado pelo socialista. No gabinete de Pedro Nuno Santos havia conhecimento do que fora pago pela companhia aérea à gestora e isso acabou por ditar a saída do ministro, mais ainda quando o ministro das Finanças veio a público dizer que de nada sabia. Episódio seguinte: demissão de Pedro Nuno. Mas a novela não fica por aqui.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

