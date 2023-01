Bento XVI vai ser sepultado num caixão triplo na cripta da Basílica de S. Pedro, onde os papas são tradicionalmente enterrados. A primeira urna, em madeira de cipreste, será colocada dentro de um caixão de zinco, que será depois colocado dentro de um outro caixão em madeira de carvalho.

O funeral do Papa emérito aconteceu esta quinta-feira de manhã, no Vaticano, após um velório de três dias. Durante esse período, o corpo de Bento XVI, que morreu no sábado passado aos 95 anos, esteve exposto no interior da Basílica de S. Pedro sem quaisquer símbolos papais, devido ao facto de ter morrido após ter abdicado, explicou a Reuters.

O caixão de madeira de cipreste foi selado esta quarta-feira à noite, numa cerimónia específica que decorreu à porta fechada. No seu interior foram colocados os símbolos do pontífice: vestes episcopais (pallia), que simbolizam a jurisdição eclesiástica do papa, segundo o Vatican News; moedas comemorativas e medalhas cunhadas durante os oito anos de pontificado de Bento XVI ; e um ato notarial, em latim, com a descrição dos traços marcantes da sua vida e dos pontos altos da sua governação (rogito), dentro de um cilindro de metal.

Após o fim da missa fúnebre, a urna do Papa emérito foi transportada para o interior da Basílica de S. Pedro para uma cerimónia privada que será acompanhada pelos cardeais. Depois de ser colocada no interior dos outros dois caixões, será transportada para a cripta. Bento XVI será sepultado no antigo túmulo do seu antecessor, transladado para uma sepultura no interior da Basílica de S. Pedro depois da sua canonização, em 2011. Foi o próprio Papa emérito que escolheu o local.