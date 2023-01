Está conhecida a composição do novo Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, órgão criado por Rui Rio mas que agora sofre uma profunda remodelação. Liderado por Pedro Duarte, antigo líder da JSD, o CEN será mais enxuto, com ligações a outras estruturas do partido, como o grupo parlamentar, o Instituto Francisco Sá Carneiro, ou o movimento Acreditar, composto por uma maioria de independentes e de mulheres.

De acordo com as contas do próprio partido, entre os 25 coordenadores, “15 são independentes (não militantes), havendo uma prevalência de mulheres (13 em 25)”. “O coordenador mais novo tem 25 anos e o mais velho 58”, acrescenta fonte oficial.

A preocupação em integrar mulheres no órgão que se propõe a ser o “grande think tank do espaço não socialista” foi evidente. A começar pela escolha de Paula Vaz Freire, a primeira mulher a assumir a direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), que ficará com a pasta da Ciência e Ensino Superior.

Não é o único quadro desta Faculdade a integrar o novo CEN do PSD. A advogada e jornalista Raquel Brízida Castro, subdiretora daquela instituição académica, será responsável pela pasta da Justiça e Regulação.

