Alexandra Leitão, ex-ministra de António Costa, criticou de forma dura a antiga secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços Rita Marques, que deixou o Governo há pouco mais de um mês, e vai agora administrar uma empresa à qual, enquanto governante, concedeu o estatuto definitivo de utilidade turística. No sábado, o Observador noticiou que a ex-secretária de Estado vai ser a administradora de uma empresa privada, a The Fladgate Partnership, e gerir o quarteirão cultural WOW, ao qual tinha concedido estatuto definitivo de utilidade turística há menos de um ano.

A ida para a holding privada do setor do turismo acontece apenas 38 dias após Rita Marques ter sido exonerada como governante na área do Turismo, o que contraria o que está estabelecido na lei: três anos de período de nojo.

“A antiga secretária de Estado do Turismo decidiu violar frontalmente a lei indo para uma empresa de um setor que tutelou até sair do Governo”, defendeu Alexandra Leitão, durante o programa Crossfire, transmitido pela CNN, acusando de forma contundente: “É limpinho, viola a lei assim limpinho.”

No entanto, para a antiga ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, o Governo “não tem culpa nenhuma deste caso”. “As pessoas depois de saírem do Governo fazem o que entendem. Eu gostaria que entendessem cumprir a lei – sempre era um bom princípio”, rematou.

Esta segunda-feira, o Observador revelou que, em 2020 e 2021, anos em que Rita Marques foi secretária de Estado do Turismo, o World of Wine teve benefícios fiscais de 266 mil euros.

Já no que respeita à atuação política do Governo, Alexandra Leitão destacou a atuação da ministra Ana Catarina Mendes na quarta-feira, durante o debate de urgência requerido pelo PSD sobre a “crise” do executivo de maioria absoluta socialista. “A Ana Catarina Mendes esteve no parlamento sozinha no debate de urgência, representou condignamente o Governo, numa situação que não era fácil – e acho que esteve bem”, disse.

Mas Alexandra Leitão foi ainda mais longe nos seus elogios: Até agora, acho que é a única pessoa do Governo que assumiu que houve erros, o que também sublinho — naturalmente, além dos que se demitiram, designadamente o Pedro Nuno [Santos], que, afinal, ao demitir-se também está de certa forma a assumir da forma mais dura que houve erros”. “A Ana Catarina [Mendes] disse expressamente que houve erros. Foi assim que ela começou na Assembleia da República. Acho que isso deve ser enaltecido”, acrescentou.

Nos últimos dias, igualmente na CNN/Portugal, também o deputado do PS Sérgio Sousa Pinto elogiou Ana Catarina Mendes por ter assumido que houve erros no Governo, na sequência dos casos com as ex-secretárias de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e da Agricultura, Carla Alves.