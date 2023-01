Não foi um capítulo final nem o capítulo final, mas fazendo uma retrospetiva daquilo que tem sido toda a campanha do Manchester United e cruzando com aquilo que foi a caminhada de Cristiano Ronaldo quando era ainda jogador dos red devils torna-se quase inevitável parar no primeiro dérbi da temporada com o rival City no Etihad Stadium. Um resumo: autêntico “atropelo” dos citizens que parou em 4-0 ao intervalo, 6-3 no final de um encontro onde a equipa da casa teve oportunidades para chegar aos dois dígitos tamanhas eram as facilidades no último terço, o avançado português a não sair sequer do banco com Erik ten Hag a justificar a opção pelo respeito que tinha pelo jogador cinco vezes Bola de Ouro. Pior era impossível. A partir daí, tudo foi melhor e possível. E o conjunto de Old Trafford mudou por completo o filme da temporada.

Alguns exemplos práticos à boleia dos números que neste caso não enganam: nos últimos 11 jogos em casa, o Manchester United não sofreu qualquer golo em nove e somou dez triunfos e um empate; nos derradeiros 18 em todas as competições em casa e fora, apenas uma derrota e uma série atual de oito vitórias consecutivas. Não sendo algo propriamente ligado à saída de Ronaldo para o Al Nassr após a rescisão de contrato assinada na sequência da explosiva entrevista a Piers Morgan, o conjunto encontrou-se, foi crescendo e chegava a mais um dérbi com outras ambições de poder ganhar e ficar quase colado ao rival a olhar para o topo, mesmo assumindo, como destacara o próprio ten Hag, que teria pela frente a melhor equipa da Premier.

