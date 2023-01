Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades, está a ser investigado por suspeitas em contratos públicos celebrados enquanto era presidente da Câmara Municipal do Funchal. De acordo com o Correio da Manhã, o governante está a ser investigado pelo Ministério Público devido a contratos firmados entre os municípios do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol e empresas privadas, sendo que o esquema serviria para financiar o PS Madeira.

No processo em que Paulo Cafôfo estará entre os principais suspeitos, e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma estar em segredo de justiça, estão a ser investigados alegados crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio e abuso de poder de um período em que o agora secretário de Estado era presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre outubro de 2013 e junho de 2019.

O atual governante ainda não foi ouvido e não foi constituído arguido, mas, segundo o mesmo jornal, é suspeito de ter participado num esquema de viciação da adjudicação de obras públicas a empresas privadas do setor da publicidade e da construção civil. O negócio teria como objetivo inflacionar os preços de mercado e serviria para financiar o PS Madeira.