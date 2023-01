Os últimos episódios relacionados com o Governo não estão a agradar aos portugueses e o caso de Alexandra Reis, que recebeu uma indemnização de meio milhão de euros da TAP, é o mais expressivo. Este descontentamento reflete-se nas respostas à sondagem feita pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Negócios: 74,5% das pessoas que responderam ao inquérito consideram que a antiga secretária de Estado do Tesouro deve devolver os 500 mil euros.

E sobre a atual administração, há ainda mais portugueses a considerar que este executivo deveria apresentar a sua demissão — são 77%, no total. Caso não seja dado esse passo, então quase 74%, o equivalente a três quartos, sugere que seja o Governo a demitir a administração da companhia aérea. E a maioria (56,1%) admite que o caso que envolveu Alexandra Reis é um dos principais motivos que contribuiu para a construção de uma imagem negativa do Governo.

Continuando com maiorias, mais de 60% dos inquiridos pela Intercampus dizem concordar com a privatização da TAP.

Já sobre os responsáveis pelo pagamento à antiga secretária de Estado do Tesouro, 36,9% dos portugueses dizem que a culpa é do sistema político em geral, revelando “um descontentamento generalizado com todos os partidos e justifica a ausência, apesar da insatisfação com o Governo, de um descolamento por parte do PSD”. Depois, há quem opte por dividir as culpas: 32,9% daqueles que aceitaram responder consideraram que o Governo ou António Costa são os principais responsáveis. E só 17,9% atribuem a culpa à administração da TAP.