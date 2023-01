Em atualização

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a realizar buscas judiciais nas instalações da sede do Eurobic, em Lisboa.

Ao que o Observador apurou, a apreensão de documentação relevante para os autos de um dos 17 inquéritos que visam Isabel dos Santos, acionista do Eurobic, é o foco destas novas buscas judiciais.

As buscas foram autorizadas pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, que se encontra presente nas instalações do Eurobic para validar no terreno a documentação que venha a ser apreendida.

O Observador contactou a administração do Eurobic mas ainda não obteve uma reação até à hora da publicação desta peça.

Buscas a pedido de Angola

Ao que o Observador apurou, estas buscas judiciais nascem de novas diligências solicitadas pela República de Angola.

Uma parte das investigações abertas no DCIAP visam alegados crimes praticados em Portugal, nomeadamente ilícitos que terão sido financiados com o alegado desvio de fundos públicos angolanos para adquirir participações sociais em empresas portuguesas.

Dos 17 processos abertos contra Isabel dos Santos, há dois que têm origem em cartas rogatórias emitidas por Angola. Num deles, vários cidadãos portugueses, como Mário Leite da Silva (ex-braço-direito da empresária angolana), foram constituídos arguidos por vários crimes que alegadamente terão sido praticados em Angola.

O segundo inquérito destina-se apenas a executar os arrestos contra todos os bens de Isabel dos Santos, de Mário Leite da Silva, de Sarju Raikundalia (ex-chief financial officer da Sonangol), de Paula Oliveira (amiga e ex-sócia de Isabel dos Santos) e de outros suspeitos a pedido de Angola.

Foi no âmbito desta cooperação internacional, solicitada a 28 de janeiro de 2020, que o procurador Rosário Teixeira promoveu e o juiz Carlos Alexandre autorizou em março de 2020 o arresto preventivo de todas as contas bancárias e bens imobiliários de Isabel dos Santos em Portugal, bem como de todas as suas participações na NOS, na Efacec e no Eurobic.

A Justiça angolana, que já tinha arrestado todos os bens de Isabel dos Santos naquele país em dezembro de 2019, queria então garantir o pagamento de cerca de 1,1 mil milhões de euros de prejuízos alegadamente causados ao Estado angolano pela filha de José Eduardo dos Santos.

Suspeita em Angola da alegada prática dos crimes de burla qualificada e abuso de confiança, Isabel dos Santos viu o juiz Carlos Alexandre alargar em novembro de 2020 o âmbito do valor do arresto para cinco mil milhões de euros.

Os restantes processos abertos em Portugal visam Isabel dos Santos (e visavam o seu marido Sindika Dokolo, falecido em 2020 no Dubai) e podem ser explicados consoante a sua origem:

Uma minoria nasceu de queixas formais que foram sendo apresentadas ao longo do tempo, nomeadamente pelo ativista Rafael Marques;

A maior parte diz respeito a comunicações do sistema financeiro por suspeitas de branqueamento de capitais, tendo muitos deles surgido após o caso Luanda Leaks, em janeiro de 2020. Tais comunicações acabaram por dar origem a inquéritos criminais devido a suspeitas de diversos crimes económico-financeiros.

Certo é que neste momento estão divididos por áreas de negócios, estando em causa a forma com Isabel dos Santos adquiriu cada uma das participações que tinha em Portugal na NOS, Eurobic e Efacec, mas também os negócios que tinha em Angola, nomeadamente a Unitel e investimentos no setor imobiliário.