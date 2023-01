Cristiano Ronaldo vai-se estrear no futebol saudita esta tarde (17h, BolaTV) representando o Al Nassr e, ao mesmo tempo, o rival Al Hilal. Uma realidade desenhada no Médio Oriente, zona do globo que nos tem apresentado cada vez mais formas novas de ver o futebol.

Por 15 milhões de euros pagou-se um reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi num momento em que a carreira de dois dos melhores de sempre se encontra numa fase descendente. Esse valor convenceu o PSG, cuja propriedade tem ligações ao Qatar, a deslocar-se ao país saudita, cumprindo com compromissos publicitários que incluíam uma tour por esta zona do globo e a realização de um jogo contra o um combinado de jogadores do Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, e o Al Hilal, campeão saudita, rivais de Riade que fizeram um armistício para se unirem em torno do evento que pode marcar o último encontro entre Ronaldo e Messi num campo de futebol.

A estreia oficial do jogador português ao serviço do Al Nassr só acontece no domingo frente ao Al-Ettifaq, numa partida transmitida pela Sport TV, canal que adquiriu esta semana os direitos de transmissão da Liga Saudita. Antes de desenvolver a relação com os colegas de balneário, vai também ter que se entrosar com os jogadores do Al Hilal. À disposição de Marcelo Gallardo, técnico que vai gerir a partir do banco os conjunto de jogadores dos dois clubes, vão estar jogadores de valor reconhecido. Além de Ronaldo, o argentino vai contar com nomes como Luiz Gustavo, Talisca e Pity Martínez, provenientes do Al Nassr. Já o Al Hilal cede André Carrillo, Matheus Pereira e Moussa Marega ao encontro.

No Mundial do Qatar, a Argentina de Messi que acabou por conquistar a competição encontrou, averbou uma derrota. Logo na primeira jornada na fase de grupos, a alviceleste perdeu diante a Arábia Saudita. O golo da vitória da seleção do Médio Oriente foi anotado por Salem Al Dawsari, avançado do Al Hilal disponível para o encontro.

