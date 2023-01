O Presidente ucraniano concedeu uma rara entrevista à Sky News esta quarta-feira, no dia em que comemorou o 45.º aniversário. Desde a vida familiar às tentativas de assassínio que terá sido alvo no início da invasão, Volodymyr Zelensky fez várias revelações, criticando pelo meio o seu homólogo russo — a quem chamou de “zé-ninguém”.

1) O filho que vê de 10 em 10 dias e as crianças ucranianas que já são “adultas”

A vida do Presidente ucraniano alterou-se significativamente desde o início do conflito, principalmente no que diz respeito à relação com a família. “É um pena que não possa ver os meus filhos. Nos últimos dois, três meses vejo-os uma vez de 10 em 10 dias. Quando estamos juntos, comemos e conversamos”, conta.

Com dois filhos (uma com 18, outro com 10 anos), Volodymyr Zelensky deu mais detalhes sobre o mais novo. “Ele tem 10 anos e já pensa sobre a vida. É uma tragédia. É uma tragédia para todas as famílias em toda a Ucrânia. Todas as crianças são adultas. Todas. Elas falam sobre a guerra, elas falam sobre quando é que vamos ganhar. Eles até sabem melhor do que eu.”

