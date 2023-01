Esta sexta-feira queremos fazer um ponto de situação do conflito na Ucrânia. Para além dos tanques Abrams enviados pelos EUA, Kiev vai poder contar com os Leopard 2 cedidos pela Alemanha. Há quem veja esta decisão como um ponto de viragem no conflito e o “gatilho” necessário para a Ucrânia vencer a guerra. Ainda assim, há também receio de que este crescente envolvimento ocidental acabe por impulsionar uma escalada. Há motivos para temer o pior?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.