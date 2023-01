Quis o destino que as jornadas parlamentares do PCP começassem no dia em que há um ano o PS de António Costa celebrava a conquista de uma maioria absoluta que lhe abria portas para governar sem os antigos parceiros da geringonça. As últimas eleições legislativas aconteceram a 30 de janeiro de 2022.

Talvez por isso, o mesmo PS de António Costa foi o alvo escolhido por Paulo Raimundo, na estreia nas jornadas parlamentares enquanto secretário-geral dos comunistas. Apareceu apenas uma vez, no BejaParque Hotel para discursar perante deputados e militantes durante pouco mais de 15 minutos, e para depois em resposta aos jornalistas fazer as críticas subir de tom e apontar a porta de saída ao Primeiro-ministro: “Das duas três, ou cede no bom sentido e dá resposta ou não tem alternativa e tem de sair”.

Na hora de exigir uma mudança de rumo, Paulo Raimundo ainda chegou a rejeitar o cenário que tem sido apontado por outros partidos da oposição, como o PSD de Luís Montenegro: eleições antecipadas. Em vez disso, o líder comunista devolve a responsabilidade ao PS que tem “todos os instrumentos na mão, incluindo a maioria absoluta” para “dar respostas aos problemas das pessoas”.

O PCP reúne-se em Beja numa altura em que as sondagens colocam em questão a permanência do partido na Assembleia (a mais recente sondagem da Pitagórica para a CNN/TVI dá aos comunistas apenas com 2,2%, quase metade do resultado das últimas legislativas). Beja é um distrito que os comunistas já perderam para socialistas e estão agora na corrida para se manter como segundo partido mais votado, com poucos milhares de votos para os sociais-democratas.

