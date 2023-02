O ID.3 foi o primeiro eléctrico da Volkswagen da nova vaga, mas por vários motivos sempre esteve aquém do seu potencial de vendas. Agora que se espera que a crise dos chips comece a ser um drama do passado e finalmente a marca alemã passe a produzir todos os carros que pode vender, foi a altura para renovar o hatchback a bateria, idealmente eliminando os pontos que eram criticados pelos clientes, sobretudo o software, a parte mais fraca do eléctrico.

De acordo com a imprensa germânica, o renovado ID.3 está a caminho, com estreia agendada nos principais mercados europeus para 27 de Março. A estética, que é agradável, será mantida na generalidade, com ligeiros retoques para o distinguir da versão anterior, tanto mais que a VW teima em denominá-lo como sendo a 2.ª geração. Os para-choques são distintos, mais à frente do que atrás, onde é possível ver umas entradas de ar verticais que lhe conferem um ar mais desportivo. Atrás, são os farolins que registam as maiores alterações, sendo as mudanças evidentes acesos ou apagados.

No interior, as diferenças são mais evidentes, uma vez que o estilo clean foi mantido, mas os materiais irão passar a transmitir uma maior sensação de qualidade. No entanto, os problemas com o software não serão resolvidos agora pois, de acordo com os alemães, o renovado ID.3 vai continuar a manter o antigo. Ao que parece, também no volante os botões sensíveis ao toque não vão ser substituídos por outros convencionais de pressão, da mesma forma que os comandos da ventilação continuarão a não ser iluminados. Todos estes pormenores criticados serão resolvidos, não no lançamento, mas mais tarde e em data a anunciar. Contudo, o novo ID.3 promete ser mais caro do que o anterior, o que com a actual guerra de preços entre os eléctricos será um problema adicional para resolver.

A Nextmove, a maior empresa de carros de aluguer eléctricos alemã, trabalha com várias marcas mas possui uma relação próxima com a Volkswagen, a ponto de permitir ver no seu site o novo ID.3, ainda antes de ser revelado pela marca. Isto apesar de a marca alemã ter antecipado mais de seis meses o lançamento do restyling do ID.3, o que provavelmente explica os atrasos com o software. Veja as fotos do novo modelo e do antigo, para perceber o que muda.