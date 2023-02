Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas continuam os esforços para capturar a cidade de Bakhmut, no centro das atenções das chefias militares.

No habitual encontro com os líderes militares, Zelensky discutiu em pormenor esta segunda-feira a situação da cidade, na região de Donetsk, onde as tropas ucranianas continuam a resistir. “Prestou-se particular atenção a Bakhmut, à sua defesa, às tentativas dos invasores de cercarem a cidade e quebrar a nossa defesa“, indicou no habitual discurso diário.

Na semana passada o líder ucraniano já tinha garantido que as Forças Armadas não vão abandonar a cidade, que descreveu como uma “fortaleza” de resistência. “Ninguém vai desistir de Bakhmut. Vamos continuar a lutar pelo tempo que conseguirmos”, sublinhou.

O Estado-maior da Ucrânia disse esta segunda-feira no habitual relatório que as forças russas dispararam em dezenas de cidades e vilas perto de Bakhmut. No entanto, aponta que as novas vagas de recrutas inexperientes do grupo de mercenários Wagner – reforçado com homens recrutados nas prisões russas – estão a limitar a eficácia nos combates e a coordenação com as tropas de Moscovo.

“Vemos uma completa falta de coordenação e interação entre os militares das tropas russas e os chamados mercenários do grupo Wagner”, referiu, citado pelo New York Times.

A Ucrânia tem vindo a alertar para uma nova ofensiva russa na primavera, numa altura em que a intensidade dos combates no Donbass – território composto pelas regiões de Donetsk e Lugansk – tem aumentado, com novas unidades russas a chegar à linha da frente, avançaram dois oficiais ucranianos.

Segundo o governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, as tropas russas estão a “erradicar cidades e vilas” à sua passagem. Já o governador de Lugansk, Serhiy Haidai, adiantou que as forças de Moscovo estão a preparar uma ofensiva em larga escala, tendo diminuído o número de bombardeamentos para poupar munições.