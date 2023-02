Sete vitórias consecutivas nos jogos em casa, três triunfos seguidos no Campeonato. O Sporting chegava ao clássico no melhor momento da temporada a nível de resultados mas, no final, tocou em alguns dos pontos mais baixos da última década ficando sobretudo com aquele que era o objetivo mínimo para a época em risco: atingir a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões via terceiro lugar da Primeira Liga.

A par da derrota com o FC Porto, que foi a segunda na presente temporada em Alvalade para o Campeonato e carimbou a pior série de desaires consecutivos em clássicos contra os azuis e brancos (cinco), o Sporting manteve o quarto lugar mas a 15 pontos do líder Benfica e a dez do segundo classificado FC Porto, sendo que também o Sp. Braga poderá ficar a oito pontos caso vença esta noite o Marítimo na Madeira.

Contas feitas, e com um total de 38 pontos, só por uma vez o conjunto verde e branco esteve pior à 20.ª jornada na última década, com 35 na temporada de 2019/20… que acabaria por trazer Rúben Amorim para Alvalade em março, cerca de uma semana antes do confinamento pela pandemia da Covid-19. Esta é também a sétima maior distância do Sporting para o primeiro lugar nesta fase da temporada, apenas superado por algumas das piores épocas na história dos verde e brancos (a pior de todas em 2012/13).

A par dessa distância para a liderança do Campeonato (e para uma entrada na Liga dos Campeões da próxima época, com tudo o que isso garante a nível de encaixe financeiro), o Sporting perdeu a final da Taça da Liga com o FC Porto, foi eliminado logo na primeira ronda da Taça de Portugal pelo Varzim, caiu da fase de grupos da Champions e vai agora começar o playoff da Liga Europa com o Middtjylland.

O único dado positivo da noite acabou mesmo por ser o segundo golo consecutivo de Chermiti, avançado dos leões que se tornou o mais novo de sempre a marcar num clássico entre FC Porto e Sporting no Campeonato superando Rafael Leão e Daucik. No entanto, apesar desse remate certeiro nos descontos (antes tivera um golo anulado por fora de jogo, na primeira parte viu Marcano tirar um “golo feito”), o jogador formado no clube que manteve a titularidade não conseguiu evitar mais uma derrota dos leões .