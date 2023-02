O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não descartou o Sporting da luta pelo título de campeão nacional. Com a vitória por 2-1 em Alvalade, que fez com que conseguisse estabelecer mais um marco histórico com cinco triunfos consecutivos no clássico frente ao rival lisboeta, os dragões ficaram a cinco pontos do líder Benfica, enquanto que o rival leonino ficou a 15.

“O Sporting ficou mais distante de quem vai à frente, mas faltam 14 finais para todos. Conhecendo o Rúben Amorim, os seus jogadores e a instituição, tenho a certeza que vão lutar por todas as vitórias. No fim fazemos as contas”, afirmou o técnico quando questionado sobre uma corrida a três (Benfica, FC Porto e Sp. Braga) pelo Campeonato.

Mesmo com as alterações promovidas pelo técnico do Sporting na jornada 20 da Primeira Liga, Rúben Amorim, que lançou Fatawu e Bellerín no onze inicial, Sérgio Conceição não ficou mais tranquilo. “Esfreguei as mãos, mas foi de aflição. Era um onze não tão conhecido. Tivemos que ajustar de acordo com as características dos jogadores que iam jogar”.

Já o FC Porto teve algumas limitações para o clássico que o treinador dos dragões desvalorizou: “Não me queixei disso”. Ainda assim, Gabriel Veron, Otávio, Wendell, Evanilson e Fábio Cardoso desfalcaram os azuis e brancos, ausências que Conceição disse serem “de peso e de gente que está habituada a estes palcos”.

Mesmo assim, o FC Porto venceu “um jogo muito equilibrado”, em que a equipa do norte do país fez “dois excelentes golos”, de forma “justíssima”. Do outro lado, Sérgio Conceição também gostou do que viu e piscou o olho a um adversário. “O Sporting também fez um excelente golo através de um jovem com muita qualidade [Chermiti]”.

Um clássico é sempre um jogo quente e o técnico dos dragões, que tem um já largo historial de expulsões, admitiu alguns deslizes. “Saí algumas vezes da área técnica. Aproveito para dar os parabéns para quem me chamou a atenção e não veio logo armado para me dar amarelo”, referiu elogiando a atitude da equipa de arbitragem.

O FC Porto venceu o quinto clássico seguido contra os leões e já não perde há oito encontros diante do Sporting. Se isso faz de Sérgio Conceição o melhor treinador português? O próprio diz que não. “Tenho muito trabalho pela frente, há gente melhor que eu”.