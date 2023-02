Três meses, um Campeonato do Mundo e uma janela de transferências depois, a Liga dos Campeões está de volta. Os oitavos de final da principal competição europeia arrancaram esta terça-feira e desde logo com uma eliminatória que irá deixar de fora um potencial candidato à conquista do troféu: PSG ou Bayern Munique.

No Parque dos Príncipes, na primeira mão, cruzavam-se dois gigantes que até estão em posições curiosamente semelhantes a nível interno. Em França, o PSG acabou de ser eliminado da Taça pelo Marselha e perdeu com Mónaco no fim de semana, tendo uns preclitantes cinco pontos de vantagem na liderança da Ligue 1; na Alemanha, o Bayern Munique somou três empates consecutivos em janeiro, no regresso da Bundesliga depois do Mundial, e tem apenas um ponto de vantagem em relação ao Union Berlin no topo da classificação. Ou seja, os crónicos campeões estão a ter inesperadas dores de cabeça no processo de renovação dos respetivos títulos.

