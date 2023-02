O universo de Harry Potter poderá estar a preparar-se para um regresso ao cinema. De acordo com Simon Boyle, editor no The Sun, a possível sequela está a ser estudada pelos executivos da Warner Bros. Pictures e irá basear-se na popular peça de teatro “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” (que também foi adaptada para um livro), escrita por Jack Thorne.

O enredo de “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” desenrola-se 19 anos depois do ponto em que termina o último livro da saga, “Harry Potter e os Talismãs da Morte”, e acompanha Albus, filho do protagonista, e o seu melhor amigo Scorpius, filho de Draco Malfoy.

“A Warner Bros. está atualmente a avaliar como pode trazer ‘A Criança Amaldiçoada’ para o grande ecrã”, adiantou uma fonte ao editor executivo de Showbiz do The Sun. “Tem estado na mira desde que a peça provou ser tão popular em West End”, terá revelado ainda o insider da indústria. O projeto estará ainda numa fase “muito inicial”, em que estão a ser discutidos os próximos passos a seguir.

Quanto ao possível elenco, pouco se sabe. “O sonho seria garantir um regresso das grandes estrelas, incluindo Daniel Radcliffe“, mas a fonte assegura ao editor do The Sun que, neste ponto, têm primeiro de definir a agenda de trabalho e orçamentos. A discussão inicial aponta para que “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” possa ser transformada em dois filmes.

Há dois anos, Simon Boyle revelou que os atores que encarnaram as três personagens principais da saga ( Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint) regressariam juntos para um especial televisivo. De facto, o trio acabou mesmo por se reunir em “Harry Potter: Regresso a Hogwarts”, formato produzido pela HBO.

