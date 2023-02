Estão escolhidos os primeiros sete finalistas do Festival da Canção de 2023. Churky, Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, SAL, Esse Povo e Neon Soho vão atuar na final de 11 de março.

As regras do Festival da Canção foram alteradas nesta edição para acolher um maior número de finalistas (12 em vez de dez). Nesta semifinal deviam ter sido selecionadas seis canções (cinco por voto do público e júri e uma apenas pelo público), mas problemas numa das linhas de votação levaram a RTP a apurar sete — durante um período substancial de tempo, um dos números de telefone não esteve a funcionar para uma operadora. Assim, serão 13, e não 12, os artistas que vão lutar por um lugar na Eurovisão.

Os Neon Soho foram o grupo que foi salvo pelo voto dos espectadores. As linhas foram reabertas nos últimos 15 minutos do concurso para que o público pudesse escolher outro finalista a partir dos concorrentes que não tinham sido apurados durante a primeira fase da votação. Os Esse Povo foram os que sofreram problemas com a linha de votação e que, por isso, passaram diretamente à final.

A primeira semifinal do Festival da Canção decorreu assim, de forma atípica, este sábado à noite nos estúdios da RTP, em Lisboa, e foi conduzida pelos apresentadores José Carlos Malato e Tânia Ribas de Oliveira. Inês Lopes Gonçalves esteve, como de costume, nos bastidores. O concurso contou com a participação especial de Fernando Tordo, que interpretou “Tourada”, canção apresentada há 50 anos no Festival da Canção. Tordo desejou “aos jovens artistas” que encontrem “uma canção tão importante na sua carreira” como “Tourada”.

[A atuação de Fernando Tordo no Festival da Canção:]

Os vencedores foram anunciados por ordem aleatória. À semelhança de anos anteriores, as votações só serão conhecidas após a final no site do Festival da Canção, seguindo o modelo da Eurovisão, que este ano decorre em Liverpool, de 9 a 13 de maio. Excluindo as exceções referidas, a votação seguiu o habitual esquema 50/50, com o peso dos votos a ser repartido entre o público e o júri, que inclui os músicos Alex D’Alva, Márcia, Carlos Mendes, Sara Correia, MARO, Neev e pelo animador de rádio Pedro Ribeiro.

A segunda semifinal acontece no próximo sábado, 4 de março.

MARO foi a vencedora da edição de 2022 do Festival da Canção, com o tema “saudade saudade”. A cantora e compositora recebeu a pontuação máxima do júri e do público. MARO ficou em nono lugar na Eurovisão, que foi vencido pela Ucrânia, representada pelos Kalush Orchestra.

Fique a conhecer as canções e intérpretes que irão atuar na final da edição deste ano do Festival da Canção:

“Encruzilhada”

Churky

Diogo Rico, também conhecido como Churky, foi o primeiro finalista a ser anunciado este sábado. Churky compôs as primeiras canções quando tinha 15 anos, e nunca mais parou. O primeiro álbum, É, saiu em 2019, dois anos antes do EP Mossas, marcado por uma sonoridade mais folk. No ano passado, lançou Mariposa, inteiramente escrito e produzido por si. Churchy participou como artista convidado no Festival da Canção em 2015. Nesta edição, foi também responsável pela interpretação do tema com que concorreu, “Encruzilhada”.

“Nasci Maria”

Cláudia Pascoal

Apesar de ter passado por diversos concursos televisivos de música, Cláudia Pascoal ficou conhecida do grande público em 2018, quando participou no Festival da Canção como intérprete de “O Jardim”, tema composto por Isaura, uma das compositoras convidadas. O duo foi escolhido para representar Portugal na Eurovisão, tendo ficado em último lugar, um ano depois de Salvador Sobral ter vencido a competição. Passada a Eurovisão, Cláudia Pascoal recolheu-se no estúdio para gravar o primeiro álbum de originais, que saiu em 2020. Este ano foi uma das compositoras convidadas para participar no Festival da Canção. “Nasci Maria” é um tributo à tradição e à mulher.

“Ai Coração”

Mimicat

Mimicat, nome artístico de Marisa Mena, lançou o primeiro álbum em 2014, lançando-se, nos anos seguintes, numa digressão internacional que a levou ao Brasil. Mimicat regressou aos discos em 2017, com Back in Town. Depois de uma paragem após o nascimento do primeiro filho, regressou em 2021 com o single “Tudo ao Ar”. A cantora e compositora vai lançar em breve o terceiro disco de originais, do qual se conhece um primeiro single, “Mundo ao Contrário”, que conta com interpretação de Filipe Gonçalves. “Ai Coração”, o tema que apresentou este sábado, foi composto e interpretado por si.

“Contraste Mudo”

You Can’t Win, Charlie Brown

A banda de rock lisboeta You Can’t Win, Charlie Brown surgiu em 2009, quando era apenas um quarteto, com a canção “Sad Song”, que foi incluída na coletânea Novos Talentos FNAC. Um ano depois, editaram um EP homónimo e, em 2011, o primeiro álbum, Chromatic. Seis anos depois de Marrow, o terceiro álbum de originais, o grupo regressou este ano com Âmbar, integralmente cantado em português. Os You Can’t Win, Charlie Brown foram um dos compositores convidados para a edição deste ano do Festival da Canção, onde apresentaram “Contraste Mudo”.

“Viver”

SAL

Os cinco membros que compõem os SAL andam nestas andanças há algum tempo, mas o grupo é relativamente recente — surgiu em 2019 na sequência da última digressão dos entretanto extintos Diabo na Cruz, que tinham sido formados em 2008. Definem-se como uma “banda rock originária de Oeiras inspirada pela música tradicional portuguesa”, que utiliza instrumentos como a viola braguesa, o bandolim ou o cavaquinho. O grupo lançou o álbum de estreia em outubro do ano passado.

“Sapatos de Cimento”

Esse Povo

O músico, compositor e produtor Quim Albergaria, mais conhecido por ser fundador e baterista da banda de rock PAUS, juntou-se a Ruth Music, Catarina Archer e Rafa Magalhães para criar os Esse Povo, grupo com o qual participou no Festival da Canção com o tema “Sapatos de Cimento”. O grupo foi apurado diretamente para a final de 11 de março devido a um problema com a linha de votação.

“Endless World”

Neon Soho

Os Neon Soho são um trio lisboeta de música pop eletrónica alternativa composto por Ana Vieira, Ricardo Cruz e Vera Condeço, músicos com vários anos de experiência que trazem para a banda diferentes estilos e influências. O álbum de estreia dos Neon Soho, Proof of Love, foi editado em 2021. A banda define o disco como “uma salada de pop, sem regras ou formalismos”. O grupo foi escolhido pelo público para passar à final.