Não se sabe se Roger Schmidt prefere ler romances, poesia ou thrillers, mas o que o treinador alemão leva de Vizela ficou longe de ser um conto de fadas. “Temos de estar preparados para a história do jogo”, disse antes de viajar para Vizela. Mesmo com as dificuldades sentidas, que já vêm da jornada anterior, o Benfica conseguiu a vitória. No entanto, o epílogo acabou por revelar a expulsão do técnico encarnado que foi atingido com uma garrafa de água na nuca e a devolveu para a bancada. Ao deixar o campo, com as mãos apontadas aos adeptos, mostrou o resultado para a bancada: 2-0.

Como resposta aos problemas do jogo anterior com o Boavista, Roger Schmidt operou várias alterações no onze. O homem do momento na Luz, Chiquinho, sentou-se no banco de suplentes, sendo que Aursnes recuou no terreno para jogar ao lado de Florentino no meio-campo. A troca posicional do norueguês abriu espaço à entrada de Gonçalo Guedes para o corredor esquerdo do ataque. Rafa também deixou de ser fator, passando a posição nas costas do ponta de lança a ser ocupada por David Neres que mudou o jogo contra os axadrezados a favor das águias e foi premiado pelo rendimento. Com naturalidade, Bah, regressado após castigo, tomou o lugar de Gilberto.

O Vizela incluiu os médios Guzzo e Samu no sistema tático da equipa e retirou um defesa-central, Ivanildo Fernandes. Assim, podia-se pensar que os homens de Tulipa abdicaram da linha de cinco defesa, embora o extremo Nuno Moreira oferecesse ajudas bastante profundas ao setor recuado, procurando que as subidas de Grimaldo não provocassem danos à baliza de Buntic e assim a equipa conseguisse prolongar o ciclo em que não tinha perdido nenhum do últimos cinco jogos em casa.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Vizela-Benfica, 0-2 22.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Futebol Clube de Vizela Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Vizela: Buntic, Igor Julião, Bruno Wilson, Anderson, Kiki (Matheu Pereira, 77′), Claudemir (Alex Mendez, 69′), Guzzo (Lacava, 60′), Samu, Nuno Moreira (Pedro Ortiz, 60′), Kiko Bondoso e Osmanjic (Zohi, 76′) Suplentes não utilizados: Luiz Felipe, Invanilson Fernandes, Rashid e Tomás Silva Treinador: Tulipa Benfica: Odysseas, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Aursnes, David Neres (Rafa, 83′), João Mario, Gonçalo Guedes (Chiquinho, 59′; João Neves, 90′) e Gonçalo Ramos (Musa, 83′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt e Morato Treinador: Roger Schmidt Golos: João Mário (38′ e 90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Guzzo (17′), Otamendi (18′), António Silva (43′), Claudemir (61′), Anderson (70′ e 87′); cartão vermelho a Anderson (87′)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.