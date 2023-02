Um ainda está em processo de venda, o outro foi notícia depois de ter sido vendido. Um tem um currículo invejável sendo o clube com mais Campeonatos em Inglaterra, outro não ganha um Campeonato há quase um século mas nem por isso deixou de ter equipas altamente competitivas nos anos 90. Um tenta regressar aos velhos tempos em que era candidato a tudo, outro procura volta às fases em que andava nas posições cimeiras em todas as provas nacionais em que compete. Manchester United e Newcastle podem andar longe do que foram e conseguiram ser mas encontraram na presente temporada uma rampa de lançamento para outros voos que os consigam catapultar para posições que atingiram no passado. Agora, ambos jogavam a final da Taça da Liga e o regresso aos triunfos que andavam há algum ou muito tempo arredados.

Do lado do Manchester United, que atravessava um momento melhor com sete vitórias e dois empates após o desaire frente ao Arsenal que travou uma longe série de triunfos consecutivos, uma vitória seria quase como um prémio para a afirmação do projeto de Erik ten Hag depois de um arranque complicado. Agora, com a equipa mais habituada à ideia de jogo, os red devils chegavam aos últimos dias de fevereiro na final da Taça da Liga, em terceiro a oito pontos do líder Arsenal na Premier, nos oitavos da Taça de Inglaterra e também nos oitavos da Liga Europa, depois de afastarem o Barcelona com um triunfo na última quinta-feira em Old Trafford apesar de terem começado em desvantagem. Marcus Rashford, com a melhor época de sempre (24 golos e sete assistências em 37 jogos), era a grande figura da equipa, Bruno Fernandes mantinha o papel de principal referência e capitão depois da saída de Cristiano Ronaldo entre elogios… ao treinador.

