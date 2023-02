No ano em que completa 13 anos, a Xiaomi oficializa a gama série 13 no mercado internacional, escolhendo o Mobile World Congress, a feira de Barcelona dedicada à área mobile, para apresentar novos equipamentos.

O Xiaomi 13 e 13 Pro são as apostas da empresa para concorrer no mercado dos topo de gama, o patamar com características mais avançadas e equipamentos mais dispendiosos. Toda a apresentação da marca esteve ligada a um parceiro de peso na área da fotografia: a alemã Leica.

Os novos equipamentos incluem um sistema de câmara desenvolvido em cooperação com a Leica, onde se tenta replicar a experiência das conhecidas máquinas fotográficas num smartphone. O sistema de câmara vai ser o mesmo nos dois telefones, composto por uma câmara principal grande angular de 23 mm, com um sensor IMX989 ultra-grande de uma polegada, uma câmara telefoto flutuante de 75 mm, e uma câmara ultra grande angular de 14 mm. A marca argumenta que o sensor IMX989 é o maior já usado num smartphone e que, devido à sua dimensão, permitirá receber uma maior quantidade de luz.

